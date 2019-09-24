Джонсон и Трамп обсудили будущее торговое соглашение, Иран и климат

ЛОНДОН, 24 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудили будущее торговое соглашение, Иран и проблемы изменения климата, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии премьера.

"Лидеры подчеркнули общее стремление к согласованию амбициозного соглашения о свободной торговле как только Великобритания 31 октября покинет ЕС. Они обсудили дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе и важность деэскалации напряженности, а также сошлись на том, что нельзя никогда допустить появления у Ирана ядерного оружия", - говорится в заявлении.