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РИА Новости

Джонсон и Трамп обсудили будущее торговое соглашение, Иран и климат

22:59 24.09.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудили будущее торговое соглашение, Иран и проблемы изменения климата, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии премьера.
"Лидеры подчеркнули общее стремление к согласованию амбициозного соглашения о свободной торговле как только Великобритания 31 октября покинет ЕС. Они обсудили дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе и важность деэскалации напряженности, а также сошлись на том, что нельзя никогда допустить появления у Ирана ядерного оружия", - говорится в заявлении.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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Джонсон также затронул в беседе тему климатических изменений.
"Премьер-министр поднял вопрос об изменении климата и сказал, что Великобритания с нетерпением ждет проведения климатического саммита в Глазго в следующем году", - указывается в сообщении.
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Борис ДжонсонДональд ТрампВеликобританияИранСШАВ мире
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