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РИА Новости

МИД Сирии не исключил создания новой конституции страны

22:28 24.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Архивное фото
ДАМАСК, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем не исключил создания новой конституции страны в рамках работы конституционной комиссии САР под эгидой ООН.
"Верно", - ответил министр в интервью гостелеканалу Syria TV на вопрос, будут ли в рамках комиссии обсуждаться поправки в действующую конституцию, принятую в 2012 году.
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"Однако это не мешает рассмотреть вопрос создания новой конституции, потому что даже если изменить одну статью, то получится уже новая конституция", - заявил Муаллем.
При этом он отметил, что действующая конституция страны является одной из лучших в регионе.
Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционной комиссии САР и сообщил, что она соберется в ближайшие недели. Он отметил, что верит в то, что создание комиссии может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.
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Валид МуаллемМИД СирииСирияООНВ мире
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