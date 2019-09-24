МИД Сирии не исключил создания новой конституции страны

ДАМАСК, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем не исключил создания новой конституции страны в рамках работы конституционной комиссии САР под эгидой ООН.

"Верно", - ответил министр в интервью гостелеканалу Syria TV на вопрос, будут ли в рамках комиссии обсуждаться поправки в действующую конституцию, принятую в 2012 году.

"Однако это не мешает рассмотреть вопрос создания новой конституции, потому что даже если изменить одну статью, то получится уже новая конституция", - заявил Муаллем.

При этом он отметил, что действующая конституция страны является одной из лучших в регионе.