МИД Сирии не исключил создания новой конституции страны

ДАМАСК, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем не исключил создания новой конституции страны в рамках работы конституционной комиссии САР под эгидой ООН.
"Верно", - ответил министр в интервью гостелеканалу Syria TV на вопрос, будут ли в рамках комиссии обсуждаться поправки в действующую конституцию, принятую в 2012 году.
"Однако это не мешает рассмотреть вопрос создания новой конституции, потому что даже если изменить одну статью, то получится уже новая конституция", - заявил Муаллем.
При этом он отметил, что действующая конституция страны является одной из лучших в регионе.
Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционной комиссии САР и сообщил, что она соберется в ближайшие недели. Он отметил, что верит в то, что создание комиссии может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.