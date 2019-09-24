Трамп одобрил публикацию телефонного разговора с Зеленским

ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать в среду расшифровку его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который стал поводом для критики в адрес американского лидера.
"Я сейчас в Организации Объединенных Наций представляю нашу страну, однако дал разрешение на публикацию завтра полной, совершенно рассекреченной и неотредактированной расшифровки моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским", - написал Трамп в своем Twitter.
Вчера, 19:22Сказано в эфиреПолитолог: в США пошла такая игра, что Зеленскому не позавидуешьПрезидент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет продолжать блокировать выделение помощи Украине. Крымский политолог Вадим Петров в эфире радио Sputnik объяснил, как это связано с коррупционным делом, которое расследовалось в Киеве несколько лет назад.
"Вы увидите, что это был очень дружеский и совершенно нормальный звонок. Никакого давления и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никакого quid pro quo (ты - мне, я – тебе – ред. )! Это не более чем продолжение величайшей и самой деструктивной охоты на ведьм в истории!" - добавил Трамп.
Ситуация вокруг Трампа, семьи Байденов и властей Украины оказалась в центре внимания общественности в связи с публикациями в СМИ о разговоре, который президенты США и Украины провели в июле 2019 года. Утверждалось, что американский лидер в ходе беседы с Зеленским пытался заставить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего. Демократы в конгрессе США стали требовать обнародования содержания разговора, заподозрив президента в нарушении закона и пригрозив импичментом, если это подтвердится.
Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост главы государства и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
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