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РИА Новости

Йемен попросил о встрече с российской делегацией на полях Генассамблеи ООН

21:07 24.09.2019 (обновлено: 21:48 24.09.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Йемен попросил о встрече с российской делегацией на полях Генеральной ассамблеи ООН, но еще не получил ответ, заявил РИА Новости министр иностранных дел Йемена Мухаммед аль-Хадрами.
"Еще нет, мы запросили (встречу) и ожидаем их согласия", - ответил аль-Хадрами на вопрос о планах встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Аль-Хадрами добавил, что Йемен высоко оценивает поддержку со стороны Москвы, назвав ее "огромной".
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Генеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровЙеменООНРоссияВ мире
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