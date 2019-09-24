Йемен попросил о встрече с российской делегацией на полях Генассамблеи ООН

ООН, 24 сен - РИА Новости. Йемен попросил о встрече с российской делегацией на полях Генеральной ассамблеи ООН, но еще не получил ответ, заявил РИА Новости министр иностранных дел Йемена Мухаммед аль-Хадрами.

"Еще нет, мы запросили (встречу) и ожидаем их согласия", - ответил аль-Хадрами на вопрос о планах встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Аль-Хадрами добавил, что Йемен высоко оценивает поддержку со стороны Москвы, назвав ее "огромной".

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.