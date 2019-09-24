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РИА Новости

Эрдоган предложил отмечать день солидарности против исламофобии

19:46 24.09.2019
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© AP Photo / Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил объявить 15 марта днем международной солидарности против исламофобии в связи с произошедшим в этот день терактом в новозеландском Крайстчерче.
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.
"Ксенофобия и исламофобия – это одни из самых больших опасностей для всего мира… Популистские политики, которые пытаются разогреть ксенофобские настроения, хотят заработать себе политические очки. 15 марта, день нападения на мечети Крайстчерча, предлагаю объявить международным днем солидарности против исламофобии и ксенофобии", - сказал Эрдоган.
Он добавил, что такими же преступными, как теракты в Новой Зеландии, являются и нападения на христиан.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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