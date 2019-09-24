Жириновский предложил увеличить отпуска, сократив официальные праздники

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЛДПР предлагает сократить количество официальных праздников до трех и увеличить за счет этого россиянам число дней отпуска, чтобы они могли сами решать, когда отдыхать, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
"ЛДПР за сокращение официальных праздников до трех: 1 января, 9 мая и 12 июня. За счет остальных выходных мы увеличим отпуск граждан. Люди должны отдыхать в удобное для них время", - написал Жириновский в Twitter.
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