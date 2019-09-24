Жириновский предложил увеличить отпуска, сократив официальные праздники

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЛДПР предлагает сократить количество официальных праздников до трех и увеличить за счет этого россиянам число дней отпуска, чтобы они могли сами решать, когда отдыхать, заявил лидер партии Владимир Жириновский.