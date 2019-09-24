Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T18:42Z
https://ria.ru/20190924/1559081511.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155852/31/1558523156_0:258:2048:1410_1036x0_80_0_0_a5a0a414441b905e10f200ab0e09a9dc.jpg
РИА Новости

Летящий на МКС экипаж готов взять в полет робота "Федора"

18:42 24.09.2019
697
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия" извлекают робота Федора из спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-14" после полета на МКС
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия извлекают робота Федора из спускаемого аппарата космического корабля Союз МС-14 после полета на МКС
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Сотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия" извлекают робота Федора из спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-14" после полета на МКС. Архивное фото
БАЙКОНУР (Казахстан), 24 сен - РИА Новости. Отправляющиеся на МКС космонавты готовы взять робота "Федора" в свой экипаж, рассказал на предполетной пресс-конференции на Байконуре российский космонавт Олег Скрипочка.
"Мы готовы принять в члены экипажа любого специалиста, главное – уровень квалификации и возможностей. Робот достойно выполняет функции члена экипажа, то почему нет?" - сказал он.
Ранее робот "Федор" слетал в тестовый полет на МКС и вернулся обратно.
"Я не люблю, когда пилотируемый космос противопоставляют космосу автоматическому. Мы должны работать вместе друг с другом. Тут автоматы и роботы должны работать там, где не могут или где опасно работать людям, а люди должны работать там, где требуется принятие определенных творческих решений или неординарных действий", - добавил Скрипочка.
Скрипочка вместе со своим экипажем отправится на МКС 25 сентября.
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия извлекают робота Федора из спускаемого аппарата космического корабля Союз МС-14 после полета на МКС
19 сентября, 01:45РИА Новости
Робот "Федор" предложил заселить роботами планеты Солнечной системы
1830005
Обсудить 2
Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Олег СкрипочкаМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРИА Наука
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
РИА
Новости
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Лента
новостей
Чайные листья на плантации
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Тяжелое пробуждение
Ученые объяснили, как мозг "стирает сны"
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
В Башкирии мужчина дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщили СМИ
Продажа орехов
Назван продукт для борьбы с ожирением
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Алкогольный отдел супермаркета
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
Лента новостейМолния