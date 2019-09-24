Летящий на МКС экипаж готов взять в полет робота "Федора"

"Мы готовы принять в члены экипажа любого специалиста, главное – уровень квалификации и возможностей. Робот достойно выполняет функции члена экипажа, то почему нет?" - сказал он.

"Я не люблю, когда пилотируемый космос противопоставляют космосу автоматическому. Мы должны работать вместе друг с другом. Тут автоматы и роботы должны работать там, где не могут или где опасно работать людям, а люди должны работать там, где требуется принятие определенных творческих решений или неординарных действий", - добавил Скрипочка.