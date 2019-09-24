Эрдоган оценил использование ядерного оружия в качестве рычага давления

АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, назвал несправедливым то, что ядерное оружие используется как рычаг давления и призвал его либо запретить или сделать доступным для всех стран.
"Сегодня пред нами стоят проблемы несправедливости… Те, у кого есть ядерное оружие, используют его как средство давления, угрожают тем, у кого его нет. Его надо или запретить всем, или разрешить всем", - сказал Эрдоган.
Он также призвал к реформированию Совбеза ООН. "Мир больше пяти стран (постоянных членов Совбеза). Давно пришло время изменить этот менталитет", - сказал президент Турции.