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РИА Новости

Эрдоган оценил использование ядерного оружия в качестве рычага давления

18:41 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, назвал несправедливым то, что ядерное оружие используется как рычаг давления и призвал его либо запретить или сделать доступным для всех стран.
"Сегодня пред нами стоят проблемы несправедливости… Те, у кого есть ядерное оружие, используют его как средство давления, угрожают тем, у кого его нет. Его надо или запретить всем, или разрешить всем", - сказал Эрдоган.
Он также призвал к реформированию Совбеза ООН. "Мир больше пяти стран (постоянных членов Совбеза). Давно пришло время изменить этот менталитет", - сказал президент Турции.
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Генеральная Ассамблея ООНТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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