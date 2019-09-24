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РИА Новости

В Дагестане четыре человека погибли в ДТП

18:39 24.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении трех автомашин в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На федеральной автодороге Р-217 "Кавказ" в районе населенного пункта Тотурбийкала столкнулись три автомашины. В результате ДТП пострадали восемь человек, четверо из них погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия направлены спасатели и специальное оборудование для деблокировки пострадавших. Обстоятельства ДТП выясняются.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Вчера, 10:54РИА Новости
Под Нижним Тагилом один человек погиб в ДТП с автобусом и четырьмя машинами
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МЧС РФРоссияДагестанПроисшествия
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