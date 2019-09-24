В Дагестане четыре человека погибли в ДТП

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении трех автомашин в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На федеральной автодороге Р-217 "Кавказ" в районе населенного пункта Тотурбийкала столкнулись три автомашины. В результате ДТП пострадали восемь человек, четверо из них погибли", - сказал собеседник агентства.