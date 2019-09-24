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РИА Новости

Иран намерен признать американскую НПО спонсором терроризма

18:09 24.09.2019 (обновлено: 18:16 24.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 сен - РИА Новости. Тегеран планирует внести неправительственную организацию в США "Объединение против ядерного Ирана" (UANI) в список организаций, поддерживающих терроризм, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
"Иран в скором времени начнет процесс рассмотрения внесения в список спонсоров терроризма американской организации "Объединение против ядерного Ирана" за их близкие связи и сотрудничество с террористическими группировками", - говорится в сообщении Мусави.
Какие конкретно террористические группировки поддерживает эта организация, иранский МИД не указал.
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