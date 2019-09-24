Иран намерен признать американскую НПО спонсором терроризма

ТЕГЕРАН, 24 сен - РИА Новости. Тегеран планирует внести неправительственную организацию в США "Объединение против ядерного Ирана" (UANI) в список организаций, поддерживающих терроризм, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Иран в скором времени начнет процесс рассмотрения внесения в список спонсоров терроризма американской организации "Объединение против ядерного Ирана" за их близкие связи и сотрудничество с террористическими группировками", - говорится в сообщении Мусави.