Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T18:33Z
https://ria.ru/20190924/1559079309.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155836/66/1558366681_0:167:3110:1916_1036x0_80_0_0_9077afd69d228d39e184846faa38e7b8.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказала, что будет после решения Верховного Суда в Британии

18:00 24.09.2019 (обновлено: 18:33 24.09.2019)
840
© REUTERS / Henry NichollsПротивники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
© REUTERS / Henry Nicholls
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019 . Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Решение Верховного суда Великобритании о незаконности остановки работы парламента влечет огромные последствия для страны, но вопрос будет ли объявлен вотум недоверия правительству парламентом, повис в воздухе – все будет зависеть от того, сумеет ли договориться между собой британская оппозиция, рассказала РИА Новости руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
Впрочем, как отмечает эксперт, премьер Борис Джонсон также может по закону объявить о досрочных выборах и отставке правительства.
"Судебная власть указала на пределы полномочий власти исполнительной. Решение Верховного Суда Великобритании имеет огромные последствия для страны в настоящий момент и для ее будущего", - считает эксперт.
Дети с зонтами в цвет флага Великобритании на Ковент-гарден в Лондоне
Вчера, 17:23Сказано в эфире
"Полная неразбериха". Британский журналист о решении Верховного суда страныБританский Верховный суд признал незаконной инициированную премьером Борисом Джонсоном приостановку работы парламента до 14 октября. Журналист из Великобритании Александр Некрасов в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия этого решения.
По ее словам, на деле в стране сложилась очень противоречивая ситуация части планов по Brexit, который и стал причиной конфликта между исполнительной и законодательной властью. С одной стороны, "Борис Джонсон заявляет, что уважает решение суда по возобновлению работы парламента, хотя продолжает настаивать на выходе Британии из ЕС, будь то со сделкой или без сделки". А с другой, "в Палате общин большинство выступает за то, чтобы Британия не выходила из ЕС без сделки, но положительной программы нет".
"Станет ли Палата общин объявлять правительству вотум недоверия, зависит от договоренности между оппозиционными силами", - отмечает собеседник агентства. Хотя, с другой стороны, и сам "премьер-министр утверждает, что готов к досрочным выборам. По закону, он сам может объявить об отставке правительства", - резюмирует она.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие парламентарии же обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.
132000
Обсудить 0
Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
РИА
Новости
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Лента
новостей
Чайные листья на плантации
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. 24 июля 2019
Джонсон заявил, что ничто не отвлечет его от задачи вывода Британии из ЕС
Офис ОАО Газпром
Новак раскрыл суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
В Башкирии мужчина дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщили СМИ
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперт объяснил, почему Трамп отсрочил предоставление помощи Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
Лента новостейМолния