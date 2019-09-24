Эксперт рассказала, что будет после решения Верховного Суда в Британии

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Решение Верховного суда Великобритании о незаконности остановки работы парламента влечет огромные последствия для страны, но вопрос будет ли объявлен вотум недоверия правительству парламентом, повис в воздухе – все будет зависеть от того, сумеет ли договориться между собой британская оппозиция, рассказала РИА Новости руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Впрочем, как отмечает эксперт, премьер Борис Джонсон также может по закону объявить о досрочных выборах и отставке правительства.

"Судебная власть указала на пределы полномочий власти исполнительной. Решение Верховного Суда Великобритании имеет огромные последствия для страны в настоящий момент и для ее будущего", - считает эксперт.

По ее словам, на деле в стране сложилась очень противоречивая ситуация части планов по Brexit, который и стал причиной конфликта между исполнительной и законодательной властью. С одной стороны, "Борис Джонсон заявляет, что уважает решение суда по возобновлению работы парламента, хотя продолжает настаивать на выходе Британии из ЕС, будь то со сделкой или без сделки". А с другой, "в Палате общин большинство выступает за то, чтобы Британия не выходила из ЕС без сделки, но положительной программы нет".

"Станет ли Палата общин объявлять правительству вотум недоверия, зависит от договоренности между оппозиционными силами", - отмечает собеседник агентства. Хотя, с другой стороны, и сам "премьер-министр утверждает, что готов к досрочным выборам. По закону, он сам может объявить об отставке правительства", - резюмирует она.