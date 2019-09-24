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РИА Новости

Трамп заявил, что США готовы к новому соглашению с Британией после Brexit

17:52 24.09.2019
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент США Дональд Трамп перед выступлением на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп перед выступлением на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
ООН, 24 сен - РИА Новости. США готовы заключить отдельное торговое соглашение с Великобританией после выхода этой страны из ЕС, заявил, выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент США Дональд Трамп.
"По мере подготовки Великобритании к выходу из ЕС я ясно дал понять, США готовы к заключению выдающегося нового соглашения, которое принесет большую пользу обеим странам", - заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН. "Мы плотно взаимодействуем с премьер-министром Борисом Джонсоном над чудесным торговым соглашением", - сказал Трамп.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией для журналистов. У главы государства запланированы ряд двухсторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонДональд ТрампЕвросоюзВеликобританияООНСШАВ мире
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