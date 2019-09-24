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РИА Новости

IKEA извинилась за "нацистский" слоган

17:48 24.09.2019 (обновлено: 23:55 24.09.2019)
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© AP Photo / Alan DiazВывеска Ikea у одного из магазинов сети
Вывеска Ikea у одного из магазинов сети
© AP Photo / Alan Diaz
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Магазин IKEA прекратит рекламную кампанию со слоганом "Каждому свое", заявили телеканалу "360" представители пресс-службе компании.
"Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании", — подчеркнули в IKEA.
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Также компания извинилась перед своими клиентами, чьи чувства могла задеть подобная реклама.
В новейшей истории латинская фраза "Каждому свое" (Suum cuique) получила известность как надпись, сделанная нацистами над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд, по-немецки она звучит как Jedem das Seine.
Ранее на двусмысленный лозунг обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов. Политик отметил, что фраза Suum cuique ассоциируется с Третьим рейхом.
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Слоган не воробей: какая реклама в России не нравится закону
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Виталий МилоновРоссияОбщество
Популярные комментарии
Тогда в России надо запретить коммунистические лозунги времён Сталина. Например - "Вперёд к победе коммунизма" или "Да здравствует социалистическая революция" - тут вообще экстремизм чистой воды.
24 сентября, 18:31
Daniel Millet
4001023
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