IKEA извинилась за "нацистский" слоган

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Магазин IKEA прекратит рекламную кампанию со слоганом "Каждому свое", заявили телеканалу "360" представители пресс-службе компании.
"Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании", — подчеркнули в IKEA.
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Также компания извинилась перед своими клиентами, чьи чувства могла задеть подобная реклама.
В новейшей истории латинская фраза "Каждому свое" (Suum cuique) получила известность как надпись, сделанная нацистами над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд, по-немецки она звучит как Jedem das Seine.
Ранее на двусмысленный лозунг обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов. Политик отметил, что фраза Suum cuique ассоциируется с Третьим рейхом.