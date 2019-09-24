Милонова возмутил новый слоган IKEA

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рекламный слоган одного из российских магазинов IKEA "Каждому свое", призвав компанию отказаться от его использования, сообщает Агентство городских новостей Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рекламный слоган одного из российских магазинов IKEA "Каждому свое", призвав компанию отказаться от его использования, сообщает Агентство городских новостей "Москва"

"Suum cuique является латинским выражением, это старая фраза, однако в нынешнем прочтении она получила ассоциацию с Бухенвальдом. В данном случае, конечно, использование подобного рода изречения, хоть напрямую и не нарушает закон, но является некорректным", — пояснил он.

Депутат сравнил это выражение со свастикой: графический символ в древности обозначал в том числе благополучие и благосостояние, но из-за событий XX века стал ассоциироваться с фашистской Германией.

"Я думаю, что IKEA, как пропагандист мягкого и лаконичного мира, должна одуматься. Надо призвать ее задуматься и не использовать этот лозунг. Не надо объявлять войну табуреткам и какой-то тумбочке "квикмик". Виталий Милонов