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РИА Новости

Милонова возмутил новый слоган IKEA

14:24 24.09.2019 (обновлено: 16:10 24.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДепутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рекламный слоган одного из российских магазинов IKEA "Каждому свое", призвав компанию отказаться от его использования, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
"Suum cuique является латинским выражением, это старая фраза, однако в нынешнем прочтении она получила ассоциацию с Бухенвальдом. В данном случае, конечно, использование подобного рода изречения, хоть напрямую и не нарушает закон, но является некорректным", — пояснил он.
Депутат сравнил это выражение со свастикой: графический символ в древности обозначал в том числе благополучие и благосостояние, но из-за событий XX века стал ассоциироваться с фашистской Германией.

"Я думаю, что IKEA, как пропагандист мягкого и лаконичного мира, должна одуматься. Надо призвать ее задуматься и не использовать этот лозунг. Не надо объявлять войну табуреткам и какой-то тумбочке "квикмик".

Виталий Милонов
В новейшей истории латинская фраза "Каждому свое" получила известность как надпись, сделанная нацистами над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд, по-немецки она звучит как Jedem das Seine.
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Виталий МилоновIKEA International GroupРоссияОбщество
Популярные комментарии
товарищ Милонов, займитесь уже делом.
24 сентября, 14:40
Alexb82 Alexb82
14400011
Трудно быть Милоновым - кругом одни враги.
24 сентября, 14:26
Svinka Ontherun
1140006
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