США продолжат работу по мирному урегулированию в Афганистане

"Мы продолжим работать с коалицией партнеров по Афганистану, и мы никогда не прекратим работу, чтобы сделать мир реальностью", - сказал Трамп во вторник, выступая на Генассамблее ООН.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией. У главы государства запланированы ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.