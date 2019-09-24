Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T17:56Z
https://ria.ru/20190924/1559078781.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155907/84/1559078430_0:555:2653:2048_1036x0_80_0_0_003f754c8973efa8edb621b3e1af893c.jpg
РИА Новости

США продолжат работу по мирному урегулированию в Афганистане

17:46 24.09.2019 (обновлено: 17:56 24.09.2019)
157
© AP Photo / Seth WenigПрезидент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Seth Wenig
ООН, 24 сен - РИА Новости. США продолжат работу по мирному урегулированию в Афганистане, заявил во вторник президент страны Дональд Трамп.
"Мы продолжим работать с коалицией партнеров по Афганистану, и мы никогда не прекратим работу, чтобы сделать мир реальностью", - сказал Трамп во вторник, выступая на Генассамблее ООН.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
8 сентября, 11:22РИА Новости
Президент Афганистана назвал главное препятствие для мира в стране
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией. У главы государства запланированы ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
310010
Обсудить 0
Дональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНАфганистанНью-Йорк (город)ООНСШАВ мире
Рекомендуем
Сирия
Пять человек погибли в результате взырва на севере Сирии, сообщил источник
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал партнеров США платить честную долю в оплате своей обороны
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
США намерены повысить уровень диалога с хуситами
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН надеется на сохранение ядерного соглашения с Ираном
Лента
новостей
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Атака на саудовские НПЗ унизила США, выявив слабость их ПВО, заявил Роухани
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
Генсек ООН призвал продлить СНВ-3
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что не позволит соцсетям "подавлять" общественное мнение
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал ужесточать санкции, пока Тегеран не изменит поведение
Президент США Дональд Трамп перед выступлением на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп заявил, что США готовы к новому соглашению с Британией после Brexit
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США не стремятся к конфликту с какой-либо страной, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп призвал не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп назвал условие, при котором США готовы "дружить" с Ираном
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США отказались ратифицировать Международный договор о торговле оружием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
Лента новостейМолния