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РИА Новости

Трамп заявил о необходимости радикальных изменений в ВТО

17:46 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. В США закрылись 60 тысяч предприятий из-за торговой политики Китая, которая предполагает кражу интеллектуальной собственности, господдержку предприятий и прочие нечестные торговые практики, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
В связи с этим, он призвал ВТО радикально изменить правила, поскольку от такой торговой политики КНР, являющейся членом ВТО, страдают и многие другие страны.
"Мы ищем справедливости. США потеряли шестьдесят тысяч предприятий после того, как Китай присоединился к ВТО. Это случилось со многими странами по всему миру. ВТО необходимы радикальные перемены", - заявил Трамп.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией для журналистов. У главы государства запланированы ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
Фотография со встречи бывшего президента США Ричарда Никсона с Мао Цзэдуном в 1972 году, представленная на выставке посвященной 40-летию дипломатических отношений США и Китая
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