Трамп заявил о необходимости радикальных изменений в ВТО

ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. В США закрылись 60 тысяч предприятий из-за торговой политики Китая, которая предполагает кражу интеллектуальной собственности, господдержку предприятий и прочие нечестные торговые практики, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

В связи с этим, он призвал ВТО радикально изменить правила, поскольку от такой торговой политики КНР, являющейся членом ВТО, страдают и многие другие страны.

"Мы ищем справедливости. США потеряли шестьдесят тысяч предприятий после того, как Китай присоединился к ВТО. Это случилось со многими странами по всему миру. ВТО необходимы радикальные перемены", - заявил Трамп.