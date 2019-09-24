Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T17:21Z
https://ria.ru/20190924/1559077659.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152889/40/1528894009_0:159:3078:1890_1036x0_80_0_0_33acdc5e93547f5126ee09d2744b2630.jpg
РИА Новости

Объем средств в ПИФах ВТБ Капитал Инвестиции превысил 70 млрд рублей

17:21 24.09.2019
15
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898г.) на улице Кузнецкий мост
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898г.) на улице Кузнецкий мост
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ), превысил 70 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе ВТБ.
С начала года показатель вырос на 70%. В ПИФы было привлечено более 30 миллиардов рублей.
ВТБ предлагает широкую линейку из 24 паевых инвестиционных фондов, покрывающих различные классы активов, как на локальном, так и на международном рынках. Их пайщиками на сегодняшний момент являются более 51 тысяч клиентов, с начала года их количество увеличилось на 38%.
В линейке ВТБ 20 открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ): четыре из них предполагают консервативную стратегию инвестирования, четыре – умеренную, двенадцать – агрессивную.
Флагманами в продуктовом портфеле ВТБ являются крупнейший в России ОПИФ "ВТБ – Фонд Казначейский" (29,8 миллиарда рублей – под управлением) и лидер российского рынка по привлечению средств в 2019 году "ВТБ – Фонд Сбалансированный" (сумма чистых активов – 16,5 миллиарда рублей).
Среди фондов, инвестирующих в акции, лидерами по доходности являются "ВТБ - Индекс МосБиржи", "ВТБ – Фонд Акций", "ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора", "ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием".
ВТБ Капитал Инвестиции дает возможность инвестировать в фонды не только в рублях, но и в долларах.
Новостройки в Подмосковье
Вчера, 11:57Переход строительства жилья в РФ на проектное финансирование
ВТБ предоставил 5,4 млрд рублей проектного финансирования группе RBI
"Согласно стратегии ВТБ мы стараемся удовлетворить любые финансовые потребности наших клиентов. ВТБ по праву гордится одной из самых широких линеек ПИФов на рынке, и мы намерены дальше активно развивать свой продуктовый портфель. Мы видим интерес рынка к таким фондам. 80% чистого притока средств в ПИФы в России за 8 месяцев 2019 года пришлось на фонды ВТБ. Такой рост нам обеспечила эффективная совместная работа с розничными каналами продаж ВТБ, диверсифицированный портфель фондов, хорошие показатели доходности по ним", - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.
000000
Обсудить 0
ВТБНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Игорь Руденя поставил задачи перед главами муниципалитетов Верхневолжья
РИА
Новости
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов
Победители конкурса "Цифровой прорыв" получат до 500 тысяч рублей
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа в аэропорту Внуково
Авиакомпания "Победа" перевезла 25-миллионного клиента с начала полетов
Книги
Мама Марии Захаровой выпустила книгу про Пекин на китайском языке
Лента
новостей
Центральный офис ВТБ в Москве
ВТБ и Федеральная таможенная служба договорились о сотрудничестве
Президент Ирана Хасан Роухани
Меркель изучит план Роухани по обеспечению безопасности в Персидском заливе
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
Глава Тамбовской области обсудил внедрение цифровых избирательных участков
Горная река Псыш на территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия
Архыз примет фестиваль уличной культуры
Президент РФ Владимир Путин
Путин посетит конгресс Международной организации высших органов финконтроля
Вологодский Кремль
Детскому омбудсмену на Вологодчине расширены полномочия
Уборка пшеницы
Порядка 34 липецких фермеров получат грант "Агростартап"
Рекультивация свалки по уникальной технологии в Югре
В Югре свалку с 30-летней историей рекультивируют по уникальной технологии
Депутат Госдумы Виталий Милонов
Милонова возмутил новый слоган IKEA
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
Лента новостейМолния