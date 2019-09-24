Объем средств в ПИФах ВТБ Капитал Инвестиции превысил 70 млрд рублей

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ), превысил 70 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе ВТБ.

С начала года показатель вырос на 70%. В ПИФы было привлечено более 30 миллиардов рублей.

ВТБ предлагает широкую линейку из 24 паевых инвестиционных фондов, покрывающих различные классы активов, как на локальном, так и на международном рынках. Их пайщиками на сегодняшний момент являются более 51 тысяч клиентов, с начала года их количество увеличилось на 38%.

В линейке ВТБ 20 открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ): четыре из них предполагают консервативную стратегию инвестирования, четыре – умеренную, двенадцать – агрессивную.

Флагманами в продуктовом портфеле ВТБ являются крупнейший в России ОПИФ "ВТБ – Фонд Казначейский" (29,8 миллиарда рублей – под управлением) и лидер российского рынка по привлечению средств в 2019 году "ВТБ – Фонд Сбалансированный" (сумма чистых активов – 16,5 миллиарда рублей).

Среди фондов, инвестирующих в акции, лидерами по доходности являются "ВТБ - Индекс МосБиржи", "ВТБ – Фонд Акций", "ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора", "ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием".

ВТБ Капитал Инвестиции дает возможность инвестировать в фонды не только в рублях, но и в долларах.