Спасательное судно Росрыболовства подошло к горящей плавбазе

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спасательное судно Росрыболовства подошло к горящей в Сахалинской области плавбазе "Петр Житников", орошение плавбазы будет вестись всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росмореччфлота.

Ранее представитель ведомства сообщал агентству, что горящее судно направлялось в сторону Итурупа, но встало в ожидании спасательного судна Росрыболовства "Преданный".

"Прибыл на место "Преданный". Четыре человека сейчас будут высажены на борт горящего парохода, они посмотрят, что по фронту работ, но работать завтра уже будут непосредственно, когда рассветет. ...Идет орошение переборок, надстроек, погода приличная", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что 56 человек останутся ночевать на горящем судне, орошение судна будет вестись непрерывно, в том числе и ночью.

Полноценная разведка на аварийном судне будет проведена уже завтра. Пока данных о динамике горения нет. Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время на берег будет доставлена очередная партия работников судна - 119 человек.