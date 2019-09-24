В Светогорске педагога детского центра подозревают в насилии над мальчиком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Педагога детско-юношеского центра творчества в городе Светогорск Ленинградской области подозревают в сексуальном насилии над мальчиком, сообщает СУСК РФ по региону.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по факту двух эпизодов сексуального насилия в отношении мальчика по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

"По версии следствия, в период с июля 2017 года по март 2019 года под видом проведения дополнительных тренировок для подготовки к соревнованиям мужчина приглашал малолетнего к себе домой, где неоднократно подвергал его сексуальному насилию, при этом злоумышленник достоверно знал о возрасте мальчика. В настоящее время пострадавшему ребенку 14 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что была установлена причастность к преступлению 67-летнего педагога дополнительного образования дошкольного учреждения "Детско-юношеский Центр творчества" города Светогорск Выборгского района.

"Следователь СКР задержал мужчину в процессуальном порядке, предъявил ему соответствующее обвинение, а также произвел обыск в квартире задержанного, в ходе которого были обнаружены и изъяты электронные носители связи, документы и предметы, представляющие интерес для следствия. В ходе следствия обвиняемый будет проверяться следственным путем на причастность к совершению аналогичных преступлений, совершенных в разные годы на территории Ленинградской области", - сообщает ведомство.