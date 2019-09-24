Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине

ООН, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока свою лепту не начнут вносить Европа и другие страны.
"Они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" — заявил американский лидер в штаб-квартире ООН.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США сообщила, что Трамп поручил и.о. главы аппарата Белого дома Мику Малвейни временно блокировать выделение Киеву примерно 400 миллионов долларов на военную помощь из-за высокого уровня коррупции на Украине.
Распоряжение президента, по словам чиновников, поступило в Госдеп и Пентагон в середине июля, приблизительно за неделю до телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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По данным издания, Трамп сомневается в необходимости выделения этих средств и хочет поподробнее выяснить, стоит ли Вашингтону тратить деньги.
Ранее агентство Reuters сообщило, что сенатор-республиканец Рон Джонсон во время визита на Украину заверил представителей местных властей в готовности обеих партий, представленных в конгрессе, восстановить выделение военной помощи в случае, если президент ее заблокирует.
По словам Джонсона, он обсуждал эту ситуацию с главой государства, и Трамп заявил, что об Украине должны позаботиться европейские страны, так как она находится "у них на заднем дворе".