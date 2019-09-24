Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T22:05Z
https://ria.ru/20190924/1559076330.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155907/84/1559078430_0:555:2653:2048_1036x0_80_0_0_003f754c8973efa8edb621b3e1af893c.jpg
РИА Новости

Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине

17:00 24.09.2019 (обновлено: 22:05 24.09.2019)
82840
© AP Photo / Seth WenigПрезидент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Seth Wenig
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока свою лепту не начнут вносить Европа и другие страны.
"Они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" — заявил американский лидер в штаб-квартире ООН.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США сообщила, что Трамп поручил и.о. главы аппарата Белого дома Мику Малвейни временно блокировать выделение Киеву примерно 400 миллионов долларов на военную помощь из-за высокого уровня коррупции на Украине.
Распоряжение президента, по словам чиновников, поступило в Госдеп и Пентагон в середине июля, приблизительно за неделю до телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании Keep America Great в Манчестере
11 сентября, 08:00РИА Новости
Теперь виноваты украинцы. К чему Трамп склоняет Зеленского
По данным издания, Трамп сомневается в необходимости выделения этих средств и хочет поподробнее выяснить, стоит ли Вашингтону тратить деньги.
Ранее агентство Reuters сообщило, что сенатор-республиканец Рон Джонсон во время визита на Украину заверил представителей местных властей в готовности обеих партий, представленных в конгрессе, восстановить выделение военной помощи в случае, если президент ее заблокирует.
По словам Джонсона, он обсуждал эту ситуацию с главой государства, и Трамп заявил, что об Украине должны позаботиться европейские страны, так как она находится "у них на заднем дворе".
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Вчера, 08:00РИА Новости
"Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик перед их встречей
45670018173235
Обсудить 50
Реакция на события на УкраинеДональд ТрампЕвропаСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Европа долгие годы выезжала за счёт США. Трамп первым на это обратил внимание. Наши патриоты как мантру повторяют о колониальной Европе, но по факту эти колонии живут отлично в том числе за счёт США.
24 сентября, 17:10
Павел Иванов
281422057
кормите нищих европейцы!
24 сентября, 17:03
Ryskin Andy
62171002
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
РИА
Новости
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Лента
новостей
Чайные листья на плантации
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
"Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик перед их встречей
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
В Башкирии мужчина дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщили СМИ
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Офис ОАО Газпром
Новак раскрыл суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Тяжелое пробуждение
Ученые объяснили, как мозг "стирает сны"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
Лента новостейМолния