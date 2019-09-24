Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине

ООН, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока свою лепту не начнут вносить Европа и другие страны.

"Они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" — заявил американский лидер в штаб-квартире ООН.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США сообщила, что Трамп поручил и.о. главы аппарата Белого дома Мику Малвейни временно блокировать выделение Киеву примерно 400 миллионов долларов на военную помощь из-за высокого уровня коррупции на Украине.

Распоряжение президента, по словам чиновников, поступило в Госдеп и Пентагон в середине июля, приблизительно за неделю до телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным издания, Трамп сомневается в необходимости выделения этих средств и хочет поподробнее выяснить, стоит ли Вашингтону тратить деньги.

Ранее агентство Reuters сообщило , что сенатор-республиканец Рон Джонсон во время визита на Украину заверил представителей местных властей в готовности обеих партий, представленных в конгрессе, восстановить выделение военной помощи в случае, если президент ее заблокирует.