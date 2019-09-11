Конгресс США выделит Киеву военную помощь, если Трамп будет против

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Обе партии, представленные в сенате США, будут готовы восстановить военную помощь Украине, если президент Дональд Трамп ее заблокирует, заявил журналистам сенатор-республиканец Рон Джонсон.

Как напомнил конгрессмен, эти деньги уже выделены, сообщает агентство Рейтер

Недавно Джонсон и сенатор-демократ Крис Мерфи вернулись из поездки по Европе. Политики посетили и Украину.

По словам Джонсона, он обсуждал с Трампом военную помощь Киеву. В этом разговоре президент заявил, что об Украине должны позаботиться европейские страны, так как она находится "у них на заднем дворе".

В свою очередь, Мерфи отметил, что украинские чиновники не могут понять причин, по которым Белый дом раздумывает над отменой военной помощи.

"Вне зависимости от того, что делает президент, конгресс с вами", — заверил Джонсон представителей украинских властей.

По его словам, эти средства необходимы для борьбы с "российской агрессией". Россия отрицает обвинения во вмешательстве в дела Украины.

Ранее сенат принял проект оборонного бюджета на 2020 финансовый год, в рамках которого на военную помощь Украине выделят 300 миллионов долларов.