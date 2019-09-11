Конгресс США выделит Киеву военную помощь, если Трамп будет против

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Обе партии, представленные в сенате США, будут готовы восстановить военную помощь Украине, если президент Дональд Трамп ее заблокирует, заявил журналистам сенатор-республиканец Рон Джонсон.
Как напомнил конгрессмен, эти деньги уже выделены, сообщает агентство Рейтер.
6 сентября, 08:00РИА НовостиРакета для Киева. Чем США решили вооружить Украину
Недавно Джонсон и сенатор-демократ Крис Мерфи вернулись из поездки по Европе. Политики посетили и Украину.
По словам Джонсона, он обсуждал с Трампом военную помощь Киеву. В этом разговоре президент заявил, что об Украине должны позаботиться европейские страны, так как она находится "у них на заднем дворе".
В свою очередь, Мерфи отметил, что украинские чиновники не могут понять причин, по которым Белый дом раздумывает над отменой военной помощи.
"Вне зависимости от того, что делает президент, конгресс с вами", — заверил Джонсон представителей украинских властей.
По его словам, эти средства необходимы для борьбы с "российской агрессией". Россия отрицает обвинения во вмешательстве в дела Украины.
Ранее сенат принял проект оборонного бюджета на 2020 финансовый год, в рамках которого на военную помощь Украине выделят 300 миллионов долларов.
Как сообщили СМИ, позднее Трамп распорядился заморозить средства, чтобы убедиться в том, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения Вашингтона.