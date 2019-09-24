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РИА Новости

Санкции ЕС против Януковича действуют до марта 2020 года, заявили в Киеве

16:52 24.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Персональные санкции ЕС в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича действуют до 6 марта 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.
Ранее пресс-секретарь сына Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил, что европейский суд во вторник принял решение об отмене санкций в отношении бывшего президента Украины.
"На многочисленные запросы СМИ сообщаем, что персональные санкции в отношении бывшего президента Украины, введенные Советом Европейского Союза, действуют до 6 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
При этом, в генпрокуратуре уточнили, что Суд общей юрисдикции ЕС (General Court) своим решением от 24 сентября отменил решение Совета Евросоюза о санкциях в отношении Януковича, действовавших в период с 5 марта 2018 года по 4 марта 2019 года. "Таким образом, персональные санкции Европейского Союза в отношении Януковича в соответствии с решением Совета Европейского Союза №2019 / 119 / CFSP от 4 марта 2019 действуют до 6 марта 2020 года", - объяснили в ведомстве.
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Пресс-служба генпрокуратуры Украины напомнила, что Суд общей юрисдикции ЕС 11 июля 2019 года отменил решение Совета ЕС о санкциях против Януковича, которые действовали в 2017-2018 годах.
Ранее Совет ЕС принял решение о продлении санкций в отношении Януковича и его окружения. Режим ограничительных мер действует с 5 марта 2014 года и с тех пор ежегодно продлевается. В решении сообщалось, что Совет ЕС "продлил до 6 марта 2020 года меры по заморозке активов в отношении 12 лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, повлекшее ущерб для украинских государственных фондов".
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Генеральная прокуратура УкраиныЕвропейский судВиктор ЯнуковичУкраина
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