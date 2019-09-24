Санкции ЕС против Януковича действуют до марта 2020 года, заявили в Киеве

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Персональные санкции ЕС в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича действуют до 6 марта 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

Ранее пресс-секретарь сына Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил, что европейский суд во вторник принял решение об отмене санкций в отношении бывшего президента Украины.

"На многочисленные запросы СМИ сообщаем, что персональные санкции в отношении бывшего президента Украины, введенные Советом Европейского Союза, действуют до 6 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом, в генпрокуратуре уточнили, что Суд общей юрисдикции ЕС (General Court) своим решением от 24 сентября отменил решение Совета Евросоюза о санкциях в отношении Януковича, действовавших в период с 5 марта 2018 года по 4 марта 2019 года. "Таким образом, персональные санкции Европейского Союза в отношении Януковича в соответствии с решением Совета Европейского Союза №2019 / 119 / CFSP от 4 марта 2019 действуют до 6 марта 2020 года", - объяснили в ведомстве.

Пресс-служба генпрокуратуры Украины напомнила, что Суд общей юрисдикции ЕС 11 июля 2019 года отменил решение Совета ЕС о санкциях против Януковича, которые действовали в 2017-2018 годах.