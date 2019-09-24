Глава Национальной полиции Украины Князев заявил об отставке

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что подал министру внутренних дел заявление об отставке.
Ранее издание "Страна.UA" со ссылкой на источники сообщило, что польские таможенники в воскресенье задержали бывшую жену Князева Викторию при попытке ввоза незадекларированных 650 тысяч евро. Князев назвал дезинформацией сообщения СМИ о задержании его бывшей жены.
"Я очень люблю свою работу. Полностью отдавал ей и отдаю себя ей. Это действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передал министру внутренних дел заявление относительно увольнения меня с должности. Считаю, что этот мой шаг – это шаг главы полиции европейского государства", - заявил Князев на брифинге, который транслировался на странице МВД.
При этом причин своей отставки он не пояснил. До этого заявления Князев рассказал о достижениях полиции на Украине за последние два года. По его словам, криминогенная обстановка в стране значительно улучшилась, преступности стало меньше.
Князев был назначен главой Национальной полиции Украины в феврале 2017 года.