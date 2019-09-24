Глава Национальной полиции Украины Князев заявил об отставке

"Я очень люблю свою работу. Полностью отдавал ей и отдаю себя ей. Это действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передал министру внутренних дел заявление относительно увольнения меня с должности. Считаю, что этот мой шаг – это шаг главы полиции европейского государства", - заявил Князев на брифинге, который транслировался на странице МВД.