Санчес назвал решение ВС Испании об эксгумации Франко победой демократии

МАДРИД, 24 сен – РИА Новости. Победой демократии назвал решение Верховного суда Испании о перезахоронении диктатора Франсиско Франко и.о. премьера страны Педро Санчес.

Верховный суд Испании во вторник отклонил иск семьи Франко, которая оспорила предыдущее решение правительства о переносе его останков из базилики в Долине Павших. Внуки диктатора требовали или оставить Франко там, или перезахоронить его в крипте мадридского кафедрального собора Альмудена. Оба варианта судьи отклонили единогласно.

"Сегодня мы пережили большую победу испанской демократии. Правительство всегда руководствовалось решимостью избавить от страданий жертв франкизма. Верховный суд одобрил эксгумацию останков Франко и их перенос в Эль-Пардо. Справедливость, память и достоинство", - написал Санчес в Twitter

Адвокат семьи Франко ранее заявил, что собирается обжаловать решение Верховного суда – он намерен подать иск о нарушении прав истцов в Конституционный суд и в Страсбургский суд по правам человека. И.о. вице- премьера Кармен Кальво заверила, что эксгумация состоится в самое ближайшее время.

Эксгумация Франко была одним из первых решений социалистического правительства Педро Санчеса после прихода к власти в июне 2018 года. В августе прошлого года кабинет министров в срочном порядке принял декрет, вносящий изменения в закон об исторической памяти 2007 года - "эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко из места, где захоронены жертвы войны".