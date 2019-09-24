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РИА Новости

Санчес назвал решение ВС Испании об эксгумации Франко победой демократии

16:39 24.09.2019
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© РИА Новости / Елена ШестернинаБазилика в Долине Павших под Мадридом
Базилика в Долине Павших под Мадридом
© РИА Новости / Елена Шестернина
Базилика в Долине Павших под Мадридом. Архивное фото
МАДРИД, 24 сен – РИА Новости. Победой демократии назвал решение Верховного суда Испании о перезахоронении диктатора Франсиско Франко и.о. премьера страны Педро Санчес.
Верховный суд Испании во вторник отклонил иск семьи Франко, которая оспорила предыдущее решение правительства о переносе его останков из базилики в Долине Павших. Внуки диктатора требовали или оставить Франко там, или перезахоронить его в крипте мадридского кафедрального собора Альмудена. Оба варианта судьи отклонили единогласно.
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"Сегодня мы пережили большую победу испанской демократии. Правительство всегда руководствовалось решимостью избавить от страданий жертв франкизма. Верховный суд одобрил эксгумацию останков Франко и их перенос в Эль-Пардо. Справедливость, память и достоинство", - написал Санчес в Twitter.
Адвокат семьи Франко ранее заявил, что собирается обжаловать решение Верховного суда – он намерен подать иск о нарушении прав истцов в Конституционный суд и в Страсбургский суд по правам человека. И.о. вице- премьера Кармен Кальво заверила, что эксгумация состоится в самое ближайшее время.
Эксгумация Франко была одним из первых решений социалистического правительства Педро Санчеса после прихода к власти в июне 2018 года. В августе прошлого года кабинет министров в срочном порядке принял декрет, вносящий изменения в закон об исторической памяти 2007 года - "эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко из места, где захоронены жертвы войны".
Однако против выступила семья Франко. В качестве единственной альтернативы она предложила крипту кафедрального мадридского собора Альмудена, где похоронены дочь и зять диктатора. Власти отказались от этого варианта. Правительство приняло решение перезахоронить Франко на кладбище в Эль-Пардо, где покоится его супруга. В июне, за несколько дней до запланированной эксгумации, Верховный суд согласился ее отсрочить до вынесения решения по иску семьи Франко по существу. 24 сентября судьи отклонили иск единогласно.
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