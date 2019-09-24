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РИА Новости

Вино "Крымский мост" выпустят вместе с запуском железнодорожного движения

16:27 24.09.2019 (обновлено: 17:02 24.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевБокал вина на фоне Крымского моста
Бокал вина на фоне Крымского моста
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Белое сухое вино "Крымский мост" выпустят одновременно с запуском железнодорожного движения по мосту, планируется, что это произойдёт в декабре 2019 года, передает корреспондент РИА Новости.
Вино пока подаётся в бутылках без этикеток.
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В создании букета участвовали виноделы Крыма и Тамани, в том числе выращивающие лозу в непосредственной близости от Крымского моста. Вино пролежало в бутылках три года.
Во вторник российские журналисты впервые проехали по железнодорожной части Крымского моста.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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