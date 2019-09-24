Вино "Крымский мост" выпустят вместе с запуском железнодорожного движения

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Белое сухое вино "Крымский мост" выпустят одновременно с запуском железнодорожного движения по мосту, планируется, что это произойдёт в декабре 2019 года, передает корреспондент РИА Новости.

Вино пока подаётся в бутылках без этикеток.

В создании букета участвовали виноделы Крыма и Тамани, в том числе выращивающие лозу в непосредственной близости от Крымского моста. Вино пролежало в бутылках три года.

Во вторник российские журналисты впервые проехали по железнодорожной части Крымского моста.