Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T17:14Z
https://ria.ru/20190924/1559064074.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155907/37/1559073771_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_5387440118e04ceb31438cc6debaec92.jpg
РИА Новости

Российские журналисты проехали по железнодорожной части Крымского моста

14:19 24.09.2019 (обновлено: 17:14 24.09.2019)
29865
КЕРЧЬ, 24 сен – РИА Новости. Российские журналисты впервые проехали по железнодорожной части Крымского моста, передает корреспондент РИА Новости.
Проезд занял около получаса.
"Это тестовый проезд на самоходном вагоне, движение планируется запустить в декабре этого года", — сообщил агентству владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг.
Руководитель стройки Александр Островский, в свою очередь, отметил, что работы идут по графику: закончен монтаж мостовых конструкций, кладутся железнодорожные коммуникации, а на Таманском полуострове идет рекультивация земель.
По его словам, расчетная скорость поездов составляет до 80 км в час.
Крымский мост
29 августа, 14:00Радио Sputnik
Глава Ростуризма рассказала о "магнитных" свойствах Крымского моста
Ранее в инфоцентре "Крымский мост" сообщили, что сейчас на железнодорожной части устанавливают системы автоматического контроля и управления движением поездов, укладывают кабели и размещают путевые ящики с необходимым оборудованием.
Параллельно идут работы по балластировке щебнем, рихтовке и выправке верхнего строения пути. Формируются контррельсы — дополнительные рельсы внутри основной колеи, которые применяются на железных дорогах, чтобы удержать вагоны от возможного схода. Продолжается монтаж стоек освещения и шумозащитных экранов.
Девушка катается на тарзанке на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
2 сентября, 08:00Туризм
Крымский мост, вино и крабы: куда поехать на Черном море, если не на пляж
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением: Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая.
Первый поезд должен проехать по мосту в декабре.
315843010
Обсудить 12
ТуризмтуристыНовости - ТуризмКрымский мостКрымРоссияОбщество
Популярные комментарии
Какого такого моста? Любой житель залежалой невмерлой щени подтвердит, что моста нет)))
24 сентября, 14:38
Alexander Ivanov
34351003
- Ты видишь мост? Да! И я вижу... А на самом деле его нет!
24 сентября, 14:51
bberserker79
11321005
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
РИА
Новости
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Лента
новостей
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Чайные листья на плантации
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Вид на Тамбов
Тамбовский губернатор обсудил с главой Минтранса модернизацию аэропорта
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
В Башкирии мужчина дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщили СМИ
Тяжелое пробуждение
Ученые объяснили, как мозг "стирает сны"
Продажа орехов
Назван продукт для борьбы с ожирением
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
Лента новостейМолния