Российские журналисты проехали по железнодорожной части Крымского моста

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КЕРЧЬ, 24 сен – РИА Новости. Российские журналисты впервые проехали по железнодорожной части Крымского моста, передает корреспондент РИА Новости.

Проезд занял около получаса.

"Это тестовый проезд на самоходном вагоне, движение планируется запустить в декабре этого года", — сообщил агентству владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг.

Руководитель стройки Александр Островский, в свою очередь, отметил, что работы идут по графику: закончен монтаж мостовых конструкций, кладутся железнодорожные коммуникации, а на Таманском полуострове идет рекультивация земель.

По его словам, расчетная скорость поездов составляет до 80 км в час.

Ранее в инфоцентре "Крымский мост" сообщили, что сейчас на железнодорожной части устанавливают системы автоматического контроля и управления движением поездов, укладывают кабели и размещают путевые ящики с необходимым оборудованием.

Параллельно идут работы по балластировке щебнем, рихтовке и выправке верхнего строения пути. Формируются контррельсы — дополнительные рельсы внутри основной колеи, которые применяются на железных дорогах, чтобы удержать вагоны от возможного схода. Продолжается монтаж стоек освещения и шумозащитных экранов.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением: Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая.