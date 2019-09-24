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РИА Новости

В коллекции калининградского зоопарка появился двупалый ленивец

16:26 24.09.2019
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КАЛИНИНГРАД, 24 сен - РИА Новости. Самка двупалого ленивца пополнила коллекцию калининградского зоопарка, сообщила журналистам пресс-секретарь зоосада Екатерина Михайлова.
"Молодая самка прибыла в Калининград из Екатеринбурга. Животное Калининградский зоопарк получил с согласия координатора программы по сохранению и размножению двупалых и трехпалых ленивцев Юты Хойер – сотрудницы немецкого зоопарка Галле. Сейчас ленивец находится на карантине. После окончания карантина он переедет в Дом тропических птиц", - рассказала Михайлова.
Она добавила, что самка ленивца родилась в 2018 году в Екатеринбурге, клички у нее пока нет. Специалисты калининградского зоопарка планируют в недалеком будущем подобрать ей пару.
По словам Михайловой, в рационе ленивцев свежие листья малины, яблони, желтой акации, виноград и другие фрукты. Воду они получают, слизывая влагу со своей шерсти. Поэтому в помещении, где содержатся такие животные, необходимо поддерживать высокий уровень влажности. В качестве жилища ленивцам предлагают всевозможные подвесные конструкции, например, плетеные корзины, подвешенные под потолком.
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Двупалые ленивцы населяют тропические леса Южной Америки. Длина тела животного 53-73 сантиметра, масса 4-8 килограммов. Ведут исключительно древесный образ жизни. По земле передвигаются ползком. В неволе доживают до 40 лет, в природе средняя продолжительность жизни - 20 лет.
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