В коллекции калининградского зоопарка появился двупалый ленивец

КАЛИНИНГРАД, 24 сен - РИА Новости. Самка двупалого ленивца пополнила коллекцию калининградского зоопарка, сообщила журналистам пресс-секретарь зоосада Екатерина Михайлова.

"Молодая самка прибыла в Калининград из Екатеринбурга. Животное Калининградский зоопарк получил с согласия координатора программы по сохранению и размножению двупалых и трехпалых ленивцев Юты Хойер – сотрудницы немецкого зоопарка Галле. Сейчас ленивец находится на карантине. После окончания карантина он переедет в Дом тропических птиц", - рассказала Михайлова.

Она добавила, что самка ленивца родилась в 2018 году в Екатеринбурге, клички у нее пока нет. Специалисты калининградского зоопарка планируют в недалеком будущем подобрать ей пару.

По словам Михайловой, в рационе ленивцев свежие листья малины, яблони, желтой акации, виноград и другие фрукты. Воду они получают, слизывая влагу со своей шерсти. Поэтому в помещении, где содержатся такие животные, необходимо поддерживать высокий уровень влажности. В качестве жилища ленивцам предлагают всевозможные подвесные конструкции, например, плетеные корзины, подвешенные под потолком.