Москва и Токио будут искать пути заключения мирного договора, заявил Песков

"Мы прекрасно понимаем, и у президента (Владимира - ред.) Путина есть четкая политическая воля, нам надо искать пути заключения мирного договора с Японией. И эти попытки, эта работа будут продолжены, потому что это в наших с вами интересах", - сказал Песков в ходе общения со студентами в Высшей школе экономики, отдельные фрагменты которого прослушали корреспонденты РИА Новости.