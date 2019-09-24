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РИА Новости

Москва и Токио будут искать пути заключения мирного договора, заявил Песков

16:23 24.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. России и Японии нужно искать пути заключения мирного договора, это очень сложно, но в интересах стран, и работа по данному направлению будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы прекрасно понимаем, и у президента (Владимира - ред.) Путина есть четкая политическая воля, нам надо искать пути заключения мирного договора с Японией. И эти попытки, эта работа будут продолжены, потому что это в наших с вами интересах", - сказал Песков в ходе общения со студентами в Высшей школе экономики, отдельные фрагменты которого прослушали корреспонденты РИА Новости.
"Мы этого хотим, премьер-министр (Японии Синдзо - ред.) Абэ хочет, многие члены его руководства разделяют желание, но это очень, очень сложно", - добавил Песков.
Он также сказал, что в нынешней ситуации союзнические отношения Японии и США осложняют заключение такого договора. "Мы столкнулись с ситуацией, когда союзнические обязательства наших японских коллег… американцы, по сути, могут размещать свои различные объекты военной инфраструктуры в любой точки Японии, по сути, не спрашивая на то разрешения в Токио. Эта ситуация делает продолжение дальнейших попыток очень сложной", - сказал П
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Синдзо АбэДмитрий ПесковЯпонияРоссияСШАПолитика
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