Москва и Токио будут искать пути заключения мирного договора, заявил Песков

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. России и Японии нужно искать пути заключения мирного договора, это очень сложно, но в интересах стран, и работа по данному направлению будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы прекрасно понимаем, и у президента (Владимира - ред.) Путина есть четкая политическая воля, нам надо искать пути заключения мирного договора с Японией. И эти попытки, эта работа будут продолжены, потому что это в наших с вами интересах", - сказал Песков в ходе общения со студентами в Высшей школе экономики, отдельные фрагменты которого прослушали корреспонденты РИА Новости.
"Мы этого хотим, премьер-министр (Японии Синдзо - ред.) Абэ хочет, многие члены его руководства разделяют желание, но это очень, очень сложно", - добавил Песков.
Он также сказал, что в нынешней ситуации союзнические отношения Японии и США осложняют заключение такого договора. "Мы столкнулись с ситуацией, когда союзнические обязательства наших японских коллег… американцы, по сути, могут размещать свои различные объекты военной инфраструктуры в любой точки Японии, по сути, не спрашивая на то разрешения в Токио. Эта ситуация делает продолжение дальнейших попыток очень сложной", - сказал П