Экипаж аварийно севшего на кукурузное поле лайнера отправился на Байконур

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" отправился на Байконур, чтобы понаблюдать за пуском пилотируемого корабля "Союз МС-15", сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Ранее их, а также губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева пригласил посетить Байконур глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Да", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, отправился ли уже экипаж на Байконур.

На борту "Союза МС-15" стартуют россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Пилотируемый пуск состоится 25 сентября в 16.58 мск. Стыковка корабля с МКС произойдет в тот же день в 22.45.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.