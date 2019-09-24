АТОР: у "Интуриста" и "Библио Глобуса" могут возникнуть временные трудности

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спрос на услуги туроператоров "Интурист" и "Библио Глобус" в ближайшие дни может временно снизиться на 20% из-за ухода с мирового туристического рынка компании Thomas Cook, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она отметила, что по компаниям "Интурист" и "Библио Глобус" был нанесен большой не финансовый, а имиджевый удар, но его можно пережить.

"Нужно рассматривать ситуацию в динамике. Я думаю, что первые дни снижение спроса у туроператоров "Интурист" и "Библио Глобус" будет порядка 20%, но потом ситуация будет складываться в зависимости от информационного фона. Она может выровняться и выйти на среднерыночные показатели, а может и усугубиться, если будут исключительно негативный информационный фон, связанный с уходом компании Thomas Cook", - пояснила Ломидзе.

При этом представитель АТОР уточнила, что поскольку пока все происходит цивилизованно, нет тенденции к негативным последствиям.