Южная Корея хочет участвовать в создании медкластера в ДФО

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Представители Южной Кореи рассчитывают принять участие в создании дальневосточного медицинского кластера, закон о котором сейчас разрабатывается по поручению президента РФ, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Во вторник в Москве прошло заседание российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"По поручению президента будет готовиться закон о медицинском кластере. И наши коллеги высказали интерес в рамках работы этого проекта", - сказал Трутнев после заседания.
"Может быть мы, уже формируя закон, посоветуемся, как сделать так, чтобы закон помогал инвестициям, чтобы он соответствовал тем ожиданиям, которые у инвесторов есть", - добавил вице-премьер.