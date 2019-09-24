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РИА Новости

Южная Корея хочет участвовать в создании медкластера в ДФО

15:54 24.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Представители Южной Кореи рассчитывают принять участие в создании дальневосточного медицинского кластера, закон о котором сейчас разрабатывается по поручению президента РФ, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Во вторник в Москве прошло заседание российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"По поручению президента будет готовиться закон о медицинском кластере. И наши коллеги высказали интерес в рамках работы этого проекта", - сказал Трутнев после заседания.
"Может быть мы, уже формируя закон, посоветуемся, как сделать так, чтобы закон помогал инвестициям, чтобы он соответствовал тем ожиданиям, которые у инвесторов есть", - добавил вице-премьер.
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