Обвиняемого в убийстве Олеся Бузины избрали в общественный совет НАБУ

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько избран в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщает во вторник интернет-портал Обвиняемый в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько избран в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщает во вторник интернет-портал "Страна.ua"

"Обвиняемого в убийстве писателя Олеся Бузины Андрея Медведько избрали в общественный совет НАБУ. Его фамилия фигурировала в списке претендентов на места двух членов совета, уволенных за непосещаемость. Интернет-голосование за кандидатов закончилось в 21.00 (время совпадает с мск) 23 сентября. Второе свободное место досталось представителю политсилы "Демократична сокира орди" Ивану Ясинскому ("Демократический топор орды" - ред.) ", - говорится в сообщении портала.

Антикоррупционное бюро на своем сайте сообщило, что официальные результаты голосования будут обнародованы 30 сентября.

Согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", Совет общественного контроля создается в составе 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них - в голову. Дело возбудили по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Обвиняемыми по делу проходят Андрей Медведько и Денис Полищук.