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РИА Новости

Обвиняемого в убийстве Олеся Бузины избрали в общественный совет НАБУ

15:50 24.09.2019
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© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько избран в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщает во вторник интернет-портал "Страна.ua".
"Обвиняемого в убийстве писателя Олеся Бузины Андрея Медведько избрали в общественный совет НАБУ. Его фамилия фигурировала в списке претендентов на места двух членов совета, уволенных за непосещаемость. Интернет-голосование за кандидатов закончилось в 21.00 (время совпадает с мск) 23 сентября. Второе свободное место досталось представителю политсилы "Демократична сокира орди" Ивану Ясинскому ("Демократический топор орды" - ред.) ", - говорится в сообщении портала.
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Антикоррупционное бюро на своем сайте сообщило, что официальные результаты голосования будут обнародованы 30 сентября.
Согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", Совет общественного контроля создается в составе 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ.
Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них - в голову. Дело возбудили по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Обвиняемыми по делу проходят Андрей Медведько и Денис Полищук.
Эксперты неоднократно называли это убийство политическим и сомневались в его раскрытии при действующей власти. Адвокат матери Бузины Ренат Кузьмин считает, что к гибели журналиста причастны правоохранительные органы Украины. А глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, обращаясь к матери погибшего журналиста, заявляла, что в ООН обеспокоены ненадлежащим расследованием убийства, "как и в других делах относительно журналистов".
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Об Олесе Бузине и его матери
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Ситуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Андрей МедведькоУбийство писателя Олеся Бузины в КиевеОлесь БузинаУкраинаВ мире
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