Кандидатуру Матвиенко выдвинули на пост председателя Совета Федерации

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кандидатура Валентины Матвиенко выдвинута на пост председателя Совета Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
"На заседании Совета палаты единогласно было принято решение выдвинуть кандидатуру Матвиенко на пост председателя Совета Федерации", - сказал он.
"Валентина Ивановна сама спросила, не будет ли самовыдвиженцев на этот пост. Но никто больше не выдвинул кандидатуру, потому что альтернативы Валентине Ивановне на этом посту сейчас нет", - добавил сенатор.
Голосование пройдёт в среду 25 сентября.
Альтернативных кандидатов не выдвигалось, сообщил Тимченко.