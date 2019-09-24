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РИА Новости

Кандидатуру Матвиенко выдвинули на пост председателя Совета Федерации

15:37 24.09.2019 (обновлено: 16:03 24.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кандидатура Валентины Матвиенко выдвинута на пост председателя Совета Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
"На заседании Совета палаты единогласно было принято решение выдвинуть кандидатуру Матвиенко на пост председателя Совета Федерации", - сказал он.
"Валентина Ивановна сама спросила, не будет ли самовыдвиженцев на этот пост. Но никто больше не выдвинул кандидатуру, потому что альтернативы Валентине Ивановне на этом посту сейчас нет", - добавил сенатор.
Голосование пройдёт в среду 25 сентября.
Альтернативных кандидатов не выдвигалось, сообщил Тимченко.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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