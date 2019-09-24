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РИА Новости

В Госдуме назвали условие для переговоров с Украиной по морской границе

15:29 24.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкМихаил Шеремет
Михаил Шеремет
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Переговорам по установлению морских границ между Россией и Украиной должно предшествовать признание киевскими властями российского статуса Крыма, до этого подобные предложения бессмысленны, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать принудительные переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией. По данным ведомства, в 2003 году две страны заключили договор о государственной границе, однако этим документом морские границы не были установлены.
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"Никаких торгов и разговоров на счет наших границ вестись не будет. Их предложение – это очередной популизм и преамбула, чтобы привлечь внимание к крымскому полуострову. Это мошенническая схема, которая подразумевает создание точки напряжения в Черноморском бассейне. Преждевременно подходить к вопросу морских границ и принимать какие-то решения, так как этому должно предшествовать установление дружеских отношений и признание киевскими властями Крыма частью Российской Федерации. До этого все подобные предложения по морским границам с их стороны бессмысленны", - сказал Шеремет.
По его мнению, вопрос закрепления морских границ будет снят, как только наладятся взаимоотношения между двумя странами.
"Уверен, тогда и будет заключен обоюдовыгодный договор. На сегодня это всего лишь политические заявления", - подчеркнул депутат.
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Ситуация на УкраинеМихаил ШереметГосдума РФКрымРоссияУкраинаВ мире
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