СБ Украины продолжит расследование деятельности двух телеканалов

В марте Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины завершить проверку юридических лиц для введения санкций в отношении телеканалов NewsOne и "112.Украина". В ответе на запрос агентства "Украинские новости" в СНБО сообщили, что согласно украинскому законодательству, санкции против юрлиц-резидентов Украины могут применяться в случае их причастности к террористической деятельности. СБ Украины не предоставила подтверждающих фактов участия указанных юрлиц в террористической деятельности.