СБ Украины продолжит расследование деятельности двух телеканалов

КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины продолжает расследование в отношении деятельности телеканалов "112.Украина" и NewsOne, сообщила во вторник пресс-служба СНБО.
В марте Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины завершить проверку юридических лиц для введения санкций в отношении телеканалов NewsOne и "112.Украина". В ответе на запрос агентства "Украинские новости" в СНБО сообщили, что согласно украинскому законодательству, санкции против юрлиц-резидентов Украины могут применяться в случае их причастности к террористической деятельности. СБ Украины не предоставила подтверждающих фактов участия указанных юрлиц в террористической деятельности.
"Однако Служба (безопасности Украины - ред.) продолжает работу. СНБО Украины ждет выводов спецслужбы для принятия соответствующего решения", - говорится в сообщении.
Парламент Украины ранее предложил СНБО ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора". Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова.