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РИА Новости

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

15:00 24.09.2019 (обновлено: 16:23 24.09.2019)
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
Она заявила, что мировое сообщество пренебрегает проблемой климатических и экологических угроз.
Зал Генассамблеи ООН во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 года
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Грета отметила, что ее не должно было быть на саммите ООН, и ей следовало быть в школе, но политики обращаются к молодежи за надеждой.
"Вы украли мои мечты и мое детство своим пустословием", - сказала девушка.
При этом она подчеркнула, что по сравнению с другими людьми есть повезло.
"Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы разрушаются, мы стоим на пороге массового вымирания, но все, о чем вы может говорить – это деньги и сказки об экономическом росте. Как вы смеете?!", - заявила Грета.
Экология
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Она добавила, что не верит политикам, которые заявляют о своем понимании экологических проблем. Активистка также раскритиковала предложение вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу за десятилетие, поскольку это создает вероятность в 50 процентов, что температура на земле повысится на 1,5 градуса Цельсия. По ее словам, это может спровоцировать непоправимые изменения климата.
"Молодежь начинает понимать ваше предательство. Взоры всех грядущих поколений устремлены на вас. И если вы подведете нас, обещаю, мы не простим", - подчеркнула Грета.
Также она отметила, что мир наконец просыпается, хотят того политики или нет.
Ранее Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира. Свой первый одиночный пикет она провела в августе прошлого года у здания шведского парламента. Она требовала от руководства страны выполнить Парижское соглашение о климате. После этого она отказалась ходить в школу по пятницам ради экоактивизма и запустила акцию "Пятницы ради будущего", к которой вскоре присоединились школьники из других стран. Впоследствии эти акции переросли в одноименное движение.
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
21 сентября, 18:19РИА Новости
Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
8756445137
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Грета ТунбергНью-Йорк (город)ООНЭкологияВ мире
Популярные комментарии
"Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы разрушаются, мы стоим на пороге массового вымирания, но все, о чем вы может говорить – это деньги и сказки об экономическом росте. Как вы смеете?!", - заявила Грета. Грета--ПРАВА!
24 сентября, 15:05
Ирина Шелайкина
191002043
Девочка! Капитализм - это жесточайшая конкуренция, начиная с внутриутробного периода. Человек человеку не друг, не товарищ и не брат.
24 сентября, 15:05
vvab6
5030118
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