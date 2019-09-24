Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.

Она заявила, что мировое сообщество пренебрегает проблемой климатических и экологических угроз.

Грета отметила, что ее не должно было быть на саммите ООН, и ей следовало быть в школе, но политики обращаются к молодежи за надеждой.

"Вы украли мои мечты и мое детство своим пустословием", - сказала девушка.

При этом она подчеркнула, что по сравнению с другими людьми есть повезло.

"Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы разрушаются, мы стоим на пороге массового вымирания, но все, о чем вы может говорить – это деньги и сказки об экономическом росте. Как вы смеете?!", - заявила Грета.

Она добавила, что не верит политикам, которые заявляют о своем понимании экологических проблем. Активистка также раскритиковала предложение вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу за десятилетие, поскольку это создает вероятность в 50 процентов, что температура на земле повысится на 1,5 градуса Цельсия. По ее словам, это может спровоцировать непоправимые изменения климата.

"Молодежь начинает понимать ваше предательство. Взоры всех грядущих поколений устремлены на вас. И если вы подведете нас, обещаю, мы не простим", - подчеркнула Грета.

Также она отметила, что мир наконец просыпается, хотят того политики или нет.