"Нафтогаз" начал импорт нефтепродуктов из Белоруссии

КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" начал импорт нефтепродуктов из Белоруссии, в сентябре компания планирует закупить 30 тысяч тонн дизельного топлива на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, сообщила во вторник пресс-служба компании.

В компании отметили, что в дальнейшем планируют активно развивать направление трейдинга, "ведь вопрос ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников очень актуальны".