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РИА Новости

"Нафтогаз" начал импорт нефтепродуктов из Белоруссии

14:52 24.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии. Архивное фото
КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" начал импорт нефтепродуктов из Белоруссии, в сентябре компания планирует закупить 30 тысяч тонн дизельного топлива на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, сообщила во вторник пресс-служба компании.
"Впервые импортировали из Белоруссии партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке. В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тысяч тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ", - говорится в сообщении компании в микроблоге Twitter.
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В компании отметили, что в дальнейшем планируют активно развивать направление трейдинга, "ведь вопрос ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников очень актуальны".
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Нафтогаз УкраиныБелоруссияУкраинаЭкономика
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