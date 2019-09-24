Южная Корея хочет развивать сотрудничество с Россией в сфере инноваций

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Южная Корея хочет развивать новые сферы сотрудничества с Россией в инновационном секторе, в том числе коммерциализировать технологии связи пятого поколения, заявил вице-премьер - министр финансов Республики Корея Хон Нам Ги на заседании Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Мы будем продвигать двусторонние отношения инновационным методом. Мы также хотим создать инновационную платформу между Кореей и Россией, коммерциализировать технологии (связи) пятого поколения (5G) и разрабатывать новые сферы для сотрудничества в инновационном секторе", - сказал Хон Нам Ги.
Он отметил, что стороны могут продвигать сотрудничество в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая создание оборудования.
Российскую сторону в МПК возглавляет заместитель председателя правительства - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Корейскую сторону - вице-премьер - министр финансов Республики Корея Хон Нам Ги.
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