Южная Корея хочет развивать сотрудничество с Россией в сфере инноваций

"Мы будем продвигать двусторонние отношения инновационным методом. Мы также хотим создать инновационную платформу между Кореей и Россией, коммерциализировать технологии (связи) пятого поколения (5G) и разрабатывать новые сферы для сотрудничества в инновационном секторе", - сказал Хон Нам Ги.