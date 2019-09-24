Убийца Михаила Круга боялся, что ему отомстят, сообщили в СК

ТВЕРЬ, 24 сен - РИА Новости. Убийца Михаила Круга тверской бандит Дмитрий Веселов перед смертью успел рассказать о преступлении близким и говорил, что боится мести, сообщил журналистам во вторник глава отдела по расследованию особо важных дел тверского управления СК РФ Шихбала Амирсеидов.

"Есть ряд свидетелей, с которыми успел пообщаться Веселов перед своей кончиной. Он выражал озабоченность, что ему могут отомстить за убийство Круга. Лично Веселов успел перед смертью рассказать самым близким подробности об обстоятельствах данного преступления", - сказал Амирсеидов.

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По его словам, другой участник налета на дом певца, бандит Александр Агеев, написавший явку с повинной, "лишь подтвердил всю ситуацию". Следствие уже знало детали случившегося, опросив множество свидетелей.

"Я бы назвал признательное показание Агеева вишенкой на торте, которое, в целом, в последующем дало общую картину, корреспондируемую иными доказательствами", - отметил глава отдела.

Известного автора и исполнителя песен в стиле русский шансон Михаила Круга (настоящая фамилия — Воробьев) убили в его доме в Твери в ночь на 1 июля 2002 года. Кроме него, в коттедже находились его жена, теща и дети.

Как выяснил Следственный комитет, Круга застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные раскрыли специально этапированные из колоний члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.

Агеев рассказал, что убийство певца не планировалось, криминальный авторитет велел им только обокрасть особняк певца, чтобы впоследствии сделать того своим должником. Однако Круг с женой неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох.

В результате Веселов дважды выстрелил в Круга из пистолета ТТ, после чего злоумышленники скрылись. Артист скончался в больнице.