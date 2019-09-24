Убийца Михаила Круга боялся, что ему отомстят, сообщили в СК

ТВЕРЬ, 24 сен - РИА Новости. Убийца Михаила Круга тверской бандит Дмитрий Веселов перед смертью успел рассказать о преступлении близким и говорил, что боится мести, сообщил журналистам во вторник глава отдела по расследованию особо важных дел тверского управления СК РФ Шихбала Амирсеидов.
"Есть ряд свидетелей, с которыми успел пообщаться Веселов перед своей кончиной. Он выражал озабоченность, что ему могут отомстить за убийство Круга. Лично Веселов успел перед смертью рассказать самым близким подробности об обстоятельствах данного преступления", - сказал Амирсеидов.
По его словам, другой участник налета на дом певца, бандит Александр Агеев, написавший явку с повинной, "лишь подтвердил всю ситуацию". Следствие уже знало детали случившегося, опросив множество свидетелей.
"Я бы назвал признательное показание Агеева вишенкой на торте, которое, в целом, в последующем дало общую картину, корреспондируемую иными доказательствами", - отметил глава отдела.
8 августа, 08:00РИА НовостиИсповедь киллера. Кто убил Михаила Круга
Известного автора и исполнителя песен в стиле русский шансон Михаила Круга (настоящая фамилия — Воробьев) убили в его доме в Твери в ночь на 1 июля 2002 года. Кроме него, в коттедже находились его жена, теща и дети.
Как выяснил Следственный комитет, Круга застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные раскрыли специально этапированные из колоний члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.
23 сентября, 12:14РИА НовостиГрабитель рассказал подробности убийства Михаила Круга
Агеев рассказал, что убийство певца не планировалось, криминальный авторитет велел им только обокрасть особняк певца, чтобы впоследствии сделать того своим должником. Однако Круг с женой неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох.
В результате Веселов дважды выстрелил в Круга из пистолета ТТ, после чего злоумышленники скрылись. Артист скончался в больнице.
Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, из мести застрелил другой член банды "Тверские волки" Александр Осипов (Осипов-младший). По словам последнего, он был знаком с певцом и был поклонником его творчества.