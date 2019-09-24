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РИА Новости

Убийца Михаила Круга боялся, что ему отомстят, сообщили в СК

14:16 24.09.2019 (обновлено: 14:17 24.09.2019)
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© Фото : страница "Фонд Творческого Наследия Михаила Круга" во ВКонтактеМихаил Круг
Михаил Круг
© Фото : страница "Фонд Творческого Наследия Михаила Круга" во ВКонтакте
Михаил Круг. Архивное фото
ТВЕРЬ, 24 сен - РИА Новости. Убийца Михаила Круга тверской бандит Дмитрий Веселов перед смертью успел рассказать о преступлении близким и говорил, что боится мести, сообщил журналистам во вторник глава отдела по расследованию особо важных дел тверского управления СК РФ Шихбала Амирсеидов.
"Есть ряд свидетелей, с которыми успел пообщаться Веселов перед своей кончиной. Он выражал озабоченность, что ему могут отомстить за убийство Круга. Лично Веселов успел перед смертью рассказать самым близким подробности об обстоятельствах данного преступления", - сказал Амирсеидов.
По его словам, другой участник налета на дом певца, бандит Александр Агеев, написавший явку с повинной, "лишь подтвердил всю ситуацию". Следствие уже знало детали случившегося, опросив множество свидетелей.
"Я бы назвал признательное показание Агеева вишенкой на торте, которое, в целом, в последующем дало общую картину, корреспондируемую иными доказательствами", - отметил глава отдела.
Михаил Круг
8 августа, 08:00РИА Новости
Исповедь киллера. Кто убил Михаила Круга
Известного автора и исполнителя песен в стиле русский шансон Михаила Круга (настоящая фамилия — Воробьев) убили в его доме в Твери в ночь на 1 июля 2002 года. Кроме него, в коттедже находились его жена, теща и дети.
Как выяснил Следственный комитет, Круга застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные раскрыли специально этапированные из колоний члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.
Александр Агеев во время следственного эксперимента
23 сентября, 12:14РИА Новости
Грабитель рассказал подробности убийства Михаила Круга
Агеев рассказал, что убийство певца не планировалось, криминальный авторитет велел им только обокрасть особняк певца, чтобы впоследствии сделать того своим должником. Однако Круг с женой неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох.
В результате Веселов дважды выстрелил в Круга из пистолета ТТ, после чего злоумышленники скрылись. Артист скончался в больнице.
Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, из мести застрелил другой член банды "Тверские волки" Александр Осипов (Осипов-младший). По словам последнего, он был знаком с певцом и был поклонником его творчества.
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