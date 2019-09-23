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РИА Новости

СК раскрыл убийство Михаила Круга

11:13 23.09.2019 (обновлено: 13:28 23.09.2019)
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© Фото : страница "Фонд Творческого Наследия Михаила Круга" во ВКонтактеМихаил Круг
Михаил Круг
© Фото : страница "Фонд Творческого Наследия Михаила Круга" во ВКонтакте
Михаил Круг. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Певца Михаила Круга застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов, выяснил Следственный комитет.
Известного автора и исполнителя песен в стиле русский шансон Михаила Круга (настоящая фамилия — Воробьев) убили в его доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Кроме него, в коттедже находились его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж и стали избивать тещу шансонье. Михаил с супругой прибежали на крик, после чего преступники смертельно ранили артиста.
Это дело до последнего времени было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. Спустя семнадцать лет СК решил возобновить расследование.
"Благодаря комплексу следственных действий, проведенному с соучастниками и свидетелями преступления, удалось установить в мельчайших подробностях всю картину <...> убийства", — говорится в релизе.
Новые данные раскрыли специально этапированные из колоний члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.
"Агеев дал признательные показания о нападении им совместно с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым на дом Михаила Круга. При этом он пояснил, что убийство певца не планировалось", — уточняют в СК.
© Следственный комитет Российской ФедерацииАлександр Агеев во время следственного эксперимента
Александр Агеев во время следственного эксперимента
© Следственный комитет Российской Федерации
Александр Агеев во время следственного эксперимента

Ночь убийства

По словам Агеева, 30 июня 2002-го они с Веселовым по указанию криминального авторитета из Твери по кличке Лом должны были залезть в дом Круга, который, по данным бандитов, был в отъезде.
"Однако Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него два раза из пистолета ТТ, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа", — приводит подробности СК.
© Следственный комитет Российской ФедерацииАлександр Осипов
Александр Осипов
© Следственный комитет Российской Федерации
Александр Осипов. Архивное фото
После этого Веселов и Агеев скрылись с места преступления, певец скончался в тверской больнице.
Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, из мести застрелил другой член банды "Тверские волки" Александр Осипов (Осипов-младший). По словам последнего, он был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества.
В Следственном комитете подчеркнули, что показания Агеева тщательно проверили, уголовное дело закрыто.
Михаил Круг
8 августа, 08:00РИА Новости
Исповедь киллера. Кто убил Михаила Круга
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Расследование убийства Михаила КругаСледственный комитет РФМихаил КругРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Такого бреда давно не читал....грабители влезли в дом полный народу и стали избивать тещу и застрелили появившегося "от куда не возьмись" Круга....это для кого сюжет?
23 сентября, 11:53
Константин Чистов
35904048
Пел для воров и пал от воров...
23 сентября, 12:13
Константин Иванов
48023011
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