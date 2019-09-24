Турция может купить Су-57 на выгодных условиях, заявил спикер нацсобрания

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на МАКС-2019. Самолет, разработанный в ОКБ имени Сухого, оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Его характеризует высокая маневренность и малая заметность.
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на МАКС-2019. Самолет, разработанный в ОКБ имени Сухого, оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Его характеризует высокая маневренность и малая заметность.
Российский среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21-300, разработанный авиастроительной корпорацией "Иркут", совершает полет на МАКС-2019. В серийное производство машину предполагается запустить в 2021 году.
Российский среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21-300, разработанный авиастроительной корпорацией "Иркут", совершает полет на МАКС-2019. В серийное производство машину предполагается запустить в 2021 году.
Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе, выливает воду, окрашенную в цвета российского флага, на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Именно эти самолеты принимали активное участие в тушении лесных пожаров.
Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе, выливает воду, окрашенную в цвета российского флага, на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Именно эти самолеты принимали активное участие в тушении лесных пожаров.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают российский многофункциональный истребитель Су-57 во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019. В ходе посещения выставки президент Турции не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-57 и Су-35 вместо американских F-35.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают российский многофункциональный истребитель Су-57 во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019. В ходе посещения выставки президент Турции не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-57 и Су-35 вместо американских F-35.
Российский VIP-вертолет "Ансат", выполненный в стиле автомобиля премиум-класса Aurus. Вертолет был представлен на МАКС-2019 холдингом "Вертолеты России".
Российский VIP-вертолет "Ансат", выполненный в стиле автомобиля премиум-класса Aurus. Вертолет был представлен на МАКС-2019 холдингом "Вертолеты России".
Российская воздушная платформа Е08М "Берта" с турбореактивным двигателем, разработанная компанией "Эникс". В зависимости от оснащения полезной нагрузкой и двигателем определенного типа может служить как воздушной мишенью, имитируя самолеты, крылатые ракеты и БПЛА, так и разведывательным беспилотником. С новым двигателем платформа сможет подниматься на ранее недоступные ей высоты и развивать большие скорости.
Российская воздушная платформа Е08М "Берта" с турбореактивным двигателем, разработанная компанией "Эникс". В зависимости от оснащения полезной нагрузкой и двигателем определенного типа может служить как воздушной мишенью, имитируя самолеты, крылатые ракеты и БПЛА, так и разведывательным беспилотником. С новым двигателем платформа сможет подниматься на ранее недоступные ей высоты и развивать большие скорости.
Ракетный двигатель носителя "Антарес" РД-181, ракетный двигатель для второй ступени РН "Зенит" РД-120 и ракетный маршевый двигатель с возможностью глубокого дросселирования тяги РД-191 (слева направо), представленные на МАКС-2019. Двигатели разработаны НПО "Энергомаш".
Ракетный двигатель носителя "Антарес" РД-181, ракетный двигатель для второй ступени РН "Зенит" РД-120 и ракетный маршевый двигатель с возможностью глубокого дросселирования тяги РД-191 (слева направо), представленные на МАКС-2019. Двигатели разработаны НПО "Энергомаш".
По данным организаторов, непосредственно на МАКС-2019 были заключены контракты на сумму более 250 миллиардов рублей. Самое активное участие в этом процессе принял ПСБ банк, который подписал на салоне ряд соглашений с представителями авиационной и космической промышленности. Подписание пятистороннего соглашения по запуску первого в России проекта по операционному лизингу вертолетной техники. Подписи под документом поставили председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков, генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, управляющий директор АО "Вертолетная сервисная компания" Иван Серов, генеральный директор ООО "Открытая лизинговая компания" Сергей Огиенко, а также генеральный директор АО "Авиакомпания Конверс Авиа" Александр Желязков. Соглашение предусматривает поставки в течение 5 лет 500-600 вертолетов отечественного производства на сумму 250-300 миллиардов рублей.
По данным организаторов, непосредственно на МАКС-2019 были заключены контракты на сумму более 250 миллиардов рублей. Самое активное участие в этом процессе принял ПСБ банк, который подписал на салоне ряд соглашений с представителями авиационной и космической промышленности. Подписание пятистороннего соглашения по запуску первого в России проекта по операционному лизингу вертолетной техники. Подписи под документом поставили председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков, генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, управляющий директор АО "Вертолетная сервисная компания" Иван Серов, генеральный директор ООО "Открытая лизинговая компания" Сергей Огиенко, а также генеральный директор АО "Авиакомпания Конверс Авиа" Александр Желязков. Соглашение предусматривает поставки в течение 5 лет 500-600 вертолетов отечественного производства на сумму 250-300 миллиардов рублей.
Стенд-шале ПСБ банка на территории авиасалона МАКС-2019. Как отметили в ПСБ, свою роль в поддержке авиапрома и космической отрасли банк видит в оказании предприятиям полного комплекса финансовых услуг. Это, прежде всего, кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, в том числе в целях бесперебойного обеспечения гособоронзаказа. Также ПСБ в качестве универсального банка предлагает предприятиям и другие банковские услуги: от лизинга, факторинга и международных расчетов до зарплатных проектов.
Стенд-шале ПСБ банка на территории авиасалона МАКС-2019. Как отметили в ПСБ, свою роль в поддержке авиапрома и космической отрасли банк видит в оказании предприятиям полного комплекса финансовых услуг. Это, прежде всего, кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, в том числе в целях бесперебойного обеспечения гособоронзаказа. Также ПСБ в качестве универсального банка предлагает предприятиям и другие банковские услуги: от лизинга, факторинга и международных расчетов до зарплатных проектов.
Посетители международного авиационно-космического салона МАКС-2019 во время полетной программы.
Посетители международного авиационно-космического салона МАКС-2019 во время полетной программы.
Клиенты и партнеры ПСБ могли отдохнуть и понаблюдать за полетной программой МАКС-2019 на отдельной веранде.
Клиенты и партнеры ПСБ могли отдохнуть и понаблюдать за полетной программой МАКС-2019 на отдельной веранде.
В рамках авиасалона банк выступил организатором первого в истории МАКС коллективного стенда компаний малого и среднего бизнеса в целях увеличения их роли в гособоронзаказе. Более 20 клиентов банка, в том числе участники цепочек кооперации по гособоронзаказу, продемонстрировали свои разработки и продукцию на мини-стендах. Это приборы и электроника для авиации, синтетические материалы, средства связи, спецодежда, питание. Представитель "Монитор Софт" демонстрирует опытную партию навигационных устройств десантирования.
В рамках авиасалона банк выступил организатором первого в истории МАКС коллективного стенда компаний малого и среднего бизнеса в целях увеличения их роли в гособоронзаказе. Более 20 клиентов банка, в том числе участники цепочек кооперации по гособоронзаказу, продемонстрировали свои разработки и продукцию на мини-стендах. Это приборы и электроника для авиации, синтетические материалы, средства связи, спецодежда, питание. Представитель "Монитор Софт" демонстрирует опытную партию навигационных устройств десантирования.
Разработчик инновационных систем и оборудования для авиации "Монитор Софт" проводит официальную церемонию передачи продукции заказчику — Министерству обороны России.
В ходе работы коллективного стенда малого и среднего бизнеса при посредничестве ПСБ были также заключены ряд контрактов с участием предприятий МСБ, связанных с оборонной отраслью и авиапромом.
Разработчик инновационных систем и оборудования для авиации "Монитор Софт" проводит официальную церемонию передачи продукции заказчику — Министерству обороны России.
В ходе работы коллективного стенда малого и среднего бизнеса при посредничестве ПСБ были также заключены ряд контрактов с участием предприятий МСБ, связанных с оборонной отраслью и авиапромом.
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на МАКС-2019. Самолет, разработанный в ОКБ имени Сухого, оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Его характеризует высокая маневренность и малая заметность.
Российский среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21-300, разработанный авиастроительной корпорацией "Иркут", совершает полет на МАКС-2019. В серийное производство машину предполагается запустить в 2021 году.
Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе, выливает воду, окрашенную в цвета российского флага, на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Именно эти самолеты принимали активное участие в тушении лесных пожаров.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают российский многофункциональный истребитель Су-57 во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019. В ходе посещения выставки президент Турции не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-57 и Су-35 вместо американских F-35.
Российский VIP-вертолет "Ансат", выполненный в стиле автомобиля премиум-класса Aurus. Вертолет был представлен на МАКС-2019 холдингом "Вертолеты России".
Российская воздушная платформа Е08М "Берта" с турбореактивным двигателем, разработанная компанией "Эникс". В зависимости от оснащения полезной нагрузкой и двигателем определенного типа может служить как воздушной мишенью, имитируя самолеты, крылатые ракеты и БПЛА, так и разведывательным беспилотником. С новым двигателем платформа сможет подниматься на ранее недоступные ей высоты и развивать большие скорости.
Ракетный двигатель носителя "Антарес" РД-181, ракетный двигатель для второй ступени РН "Зенит" РД-120 и ракетный маршевый двигатель с возможностью глубокого дросселирования тяги РД-191 (слева направо), представленные на МАКС-2019. Двигатели разработаны НПО "Энергомаш".
По данным организаторов, непосредственно на МАКС-2019 были заключены контракты на сумму более 250 миллиардов рублей. Самое активное участие в этом процессе принял ПСБ банк, который подписал на салоне ряд соглашений с представителями авиационной и космической промышленности. Подписание пятистороннего соглашения по запуску первого в России проекта по операционному лизингу вертолетной техники. Подписи под документом поставили председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков, генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, управляющий директор АО "Вертолетная сервисная компания" Иван Серов, генеральный директор ООО "Открытая лизинговая компания" Сергей Огиенко, а также генеральный директор АО "Авиакомпания Конверс Авиа" Александр Желязков. Соглашение предусматривает поставки в течение 5 лет 500-600 вертолетов отечественного производства на сумму 250-300 миллиардов рублей.
Стенд-шале ПСБ банка на территории авиасалона МАКС-2019. Как отметили в ПСБ, свою роль в поддержке авиапрома и космической отрасли банк видит в оказании предприятиям полного комплекса финансовых услуг. Это, прежде всего, кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, в том числе в целях бесперебойного обеспечения гособоронзаказа. Также ПСБ в качестве универсального банка предлагает предприятиям и другие банковские услуги: от лизинга, факторинга и международных расчетов до зарплатных проектов.
Посетители международного авиационно-космического салона МАКС-2019 во время полетной программы.
Клиенты и партнеры ПСБ могли отдохнуть и понаблюдать за полетной программой МАКС-2019 на отдельной веранде.
В рамках авиасалона банк выступил организатором первого в истории МАКС коллективного стенда компаний малого и среднего бизнеса в целях увеличения их роли в гособоронзаказе. Более 20 клиентов банка, в том числе участники цепочек кооперации по гособоронзаказу, продемонстрировали свои разработки и продукцию на мини-стендах. Это приборы и электроника для авиации, синтетические материалы, средства связи, спецодежда, питание. Представитель "Монитор Софт" демонстрирует опытную партию навигационных устройств десантирования.
Разработчик инновационных систем и оборудования для авиации "Монитор Софт" проводит официальную церемонию передачи продукции заказчику — Министерству обороны России.
В ходе работы коллективного стенда малого и среднего бизнеса при посредничестве ПСБ были также заключены ряд контрактов с участием предприятий МСБ, связанных с оборонной отраслью и авиапромом.