В Крыму назвали условие для установления морской границы с Украиной

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Установление морской границы России с Украиной должно происходить в соответствии с нынешней политической ситуацией, заявил председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
"Установление границ и все вещи, которые с советских времен длятся и ничего не меняется, надо уже в этом поставить точку. Это предотвратит провокации, которые украинская сторона предпринимает или пытается предпринять", — рассказал он радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, процесс пройдёт мирно, если будет организован в двустороннем формате с соблюдением интересов обоих государств.
"Они, видимо хотят это сделать на основании тех границ, которые были до 2014-го года, чтобы Крым и всё остальное считалось украинским. А реалии таковы, что Крым сегодня российский", — добавил Иоффе.
Если переговоры будут успешны, это поспособствует нормальному судоходству и жизнедеятельности, пояснил глава Общественной палаты.
Ранее украинское госучреждение "Госгидрография" призвало начать "принудительные" переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией. В 2003 году государства заключили договор о госгранице, но морские границы этим документом установлены не были.