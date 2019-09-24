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РИА Новости

В Крыму назвали условие для установления морской границы с Украиной

13:54 24.09.2019 (обновлено: 13:55 24.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОблако на вершине горы Аю-Даг
Облако на вершине горы Аю-Даг
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Установление морской границы России с Украиной должно происходить в соответствии с нынешней политической ситуацией, заявил председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
"Установление границ и все вещи, которые с советских времен длятся и ничего не меняется, надо уже в этом поставить точку. Это предотвратит провокации, которые украинская сторона предпринимает или пытается предпринять", — рассказал он радиостанции "Говорит Москва".
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
Вчера, 13:47РИА Новости
Эксперт назвал установление морской границы с Украиной целесообразным
По его словам, процесс пройдёт мирно, если будет организован в двустороннем формате с соблюдением интересов обоих государств.

"Они, видимо хотят это сделать на основании тех границ, которые были до 2014-го года, чтобы Крым и всё остальное считалось украинским. А реалии таковы, что Крым сегодня российский", — добавил Иоффе.

Если переговоры будут успешны, это поспособствует нормальному судоходству и жизнедеятельности, пояснил глава Общественной палаты.
Ранее украинское госучреждение "Госгидрография" призвало начать "принудительные" переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией. В 2003 году государства заключили договор о госгранице, но морские границы этим документом установлены не были.
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Ситуация на УкраинеГригорий ИоффеКрымРоссияУкраинаВ мире
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