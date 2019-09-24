Оппозиция призвала к немедленной отставке Бориса Джонсона

ЛОНДОН, 24 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидеры оппозиционных партий потребовали немедленной отставки Бориса Джонсона с поста премьера после вердикта Верховного суда о незаконности решения главы правительства о приостановке работы парламента.
"Это впечатляющее решение. Мы хотим вернуться к работе как можно быстрее. Но, говоря честно, я считаю, что Борис Джонсон должен подать в отставку немедленно", - сказал журналистам глава парламентской фракции Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд.
Его поддержали находившиеся также у здания Верховного суда представили партии Уэльса и партии "зеленых". О необходимости отставки потерпевшего поражение премьера заявила и лидер либдемов Джо Суинсон.
"Он дезинформировал королеву и всю страну, он незаконно заставил молчать представителей народа. Я возобновлю работу в парламенте и остановлю Brexit… Решение верховного суда доказало, что он (Джонсон - ред.) не способен быть премьером", - написала Суинсон в Twitter.
Приветствовали решение суда и лейбористы.
"Это серьезное решение суда доказало, что Джонсон без уважения относится к закону. И да, он снова был пойман", - заявил журналистам "теневой" министр по вопросам Brexit Кир Стармер.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие парламентарии же обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.