Оппозиция призвала к немедленной отставке Бориса Джонсона

ЛОНДОН, 24 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидеры оппозиционных партий потребовали немедленной отставки Бориса Джонсона с поста премьера после вердикта Верховного суда о незаконности решения главы правительства о приостановке работы парламента.

"Это впечатляющее решение. Мы хотим вернуться к работе как можно быстрее. Но, говоря честно, я считаю, что Борис Джонсон должен подать в отставку немедленно", - сказал журналистам глава парламентской фракции Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд.

Его поддержали находившиеся также у здания Верховного суда представили партии Уэльса и партии "зеленых". О необходимости отставки потерпевшего поражение премьера заявила и лидер либдемов Джо Суинсон.

"Он дезинформировал королеву и всю страну, он незаконно заставил молчать представителей народа. Я возобновлю работу в парламенте и остановлю Brexit… Решение верховного суда доказало, что он (Джонсон - ред.) не способен быть премьером", - написала Суинсон в Twitter.

Приветствовали решение суда и лейбористы.

"Это серьезное решение суда доказало, что Джонсон без уважения относится к закону. И да, он снова был пойман", - заявил журналистам "теневой" министр по вопросам Brexit Кир Стармер.