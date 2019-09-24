Замминистра просвещения России рассказала о будущем рынка труда

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Около трети рынка труда через десять лет будут занимать профессии, которых сегодня еще не существует, заявила заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина.
"Уже сегодня мы знаем о том, что через десять лет 30% рынка труда будут составлять профессии, которых сегодня не существует", - сказала Потехина на втором Международном форуме онкологии и радиологии.
Она отметила, что перед системой образования стоит задача подготовить детей к рынку труда в условиях неопределенности. "Мы должны научить детей жить в эпоху перемен", - подчеркнула замминистра.