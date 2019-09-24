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РИА Новости

Песков: переоценки событий на несогласованных акциях в Москве быть не может

13:40 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в Москве
Несанкционированная акция в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Несанкционированная акция в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Кремле не проводили никакой переоценки событий на не согласованных с властями митингах, прошедших перед выборами в Москве; это были несанкционированные акции в нарушение действующего закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, произошла ли в Кремле какая-то переоценка событий на акциях в Москве - были ли это массовые беспорядки или нет, Песков сказал, что "это были несанкционированные акции в нарушение действующего закона".
"Никакой переоценки здесь состояться не может, здесь нечего переоценивать. Это факт, который можно только констатировать", - подчеркнул он.
На уточняющий вопрос о том, закладывают ли в Кремле разницу в понятия массовые беспорядки и несанкционированные акции, Песков заметил: "В данном случае констатировать мы можем одно, что это были несогласованные акции в нарушение закона - вот это однозначный факт, все остальное уже - это тема для судебных решений и разбирательств".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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