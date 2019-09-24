Песков: переоценки событий на несогласованных акциях в Москве быть не может

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Кремле не проводили никакой переоценки событий на не согласованных с властями митингах, прошедших перед выборами в Москве; это были несанкционированные акции в нарушение действующего закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, произошла ли в Кремле какая-то переоценка событий на акциях в Москве - были ли это массовые беспорядки или нет, Песков сказал, что "это были несанкционированные акции в нарушение действующего закона".

"Никакой переоценки здесь состояться не может, здесь нечего переоценивать. Это факт, который можно только констатировать", - подчеркнул он.

На уточняющий вопрос о том, закладывают ли в Кремле разницу в понятия массовые беспорядки и несанкционированные акции, Песков заметил: "В данном случае констатировать мы можем одно, что это были несогласованные акции в нарушение закона - вот это однозначный факт, все остальное уже - это тема для судебных решений и разбирательств".