Омбудсмен: соцсети помогли предотвратить нападение на кировскую школу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Узнать о готовящемся массовом убийстве в одной из школ Кировской области удалось благодаря сообщениям в социальных сетях, заявил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.

Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД РФ Владимир Макаров в ходе тематического форума в Москве заявил, что в Кирове удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ. По его словам, "на днях в Кирове сотрудниками правоохранительных органов установлен несовершеннолетний, интересовавшийся темой школьного насилия и планировавший совершить массовое убийство в школе с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства".

"Насколько нам известно, были моменты в соцсетях", - сказал омбудсмен, отвечая на вопрос корреспондента, откуда стало известно о готовящемся нападении.

"Там определенные вещи уже были на очень серьезном этапе… Ситуация была близка к очевидной. Это не размышления – "а вот если бы"… Я не могу подтвердить, что были какие-то действия, но то, что ситуация могла развиваться, это да", - заявил Шабардин.

Он сказал, что "все остальные данные - как, чем и что он собирался сделать – это вопросы к МВД".