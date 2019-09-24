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РИА Новости

Омбудсмен: соцсети помогли предотвратить нападение на кировскую школу

13:28 24.09.2019 (обновлено: 15:02 24.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Узнать о готовящемся массовом убийстве в одной из школ Кировской области удалось благодаря сообщениям в социальных сетях, заявил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД РФ Владимир Макаров в ходе тематического форума в Москве заявил, что в Кирове удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ. По его словам, "на днях в Кирове сотрудниками правоохранительных органов установлен несовершеннолетний, интересовавшийся темой школьного насилия и планировавший совершить массовое убийство в школе с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства".
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"Насколько нам известно, были моменты в соцсетях", - сказал омбудсмен, отвечая на вопрос корреспондента, откуда стало известно о готовящемся нападении.
"Там определенные вещи уже были на очень серьезном этапе… Ситуация была близка к очевидной. Это не размышления – "а вот если бы"… Я не могу подтвердить, что были какие-то действия, но то, что ситуация могла развиваться, это да", - заявил Шабардин.
Он сказал, что "все остальные данные - как, чем и что он собирался сделать – это вопросы к МВД".
Ранее Шабардин сообщал, что причиной, подтолкнувшей подростка из Кировской области к подготовке массового убийство в одной из школ, стал "конфликт в учебном заведении, связанный с другими людьми".
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