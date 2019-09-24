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РИА Новости

Госдума приняла закон об усилении наказания за незаконную добычу животных

13:25 24.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое заседание осенней сессии Госдумы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла внесенный правительством закон, которым предлагается ужесточить уголовную ответственность за незаконную добычу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, необходимость внесения изменений в статью 258.1 ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации") УК РФ обусловлена несовершенством действующей редакции данной нормы, о чем свидетельствует правоприменительная практика.
"Законопроектом вносятся изменения в части 3 и 3.1 статьи 258.1 УК РФ, дополняющие их новым квалифицирующим признаком в виде совершения преступления группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, конструкция частей 2 и 2.1 статьи 258.1 УК РФ значительно сужает круг субъектов преступления, не позволяя привлечь к ответственности лиц, использующих служебное положение, но не относящихся к числу должностных лиц (например, работников заповедников, заказников, научных организаций, охотничьих хозяйств)", - говорится в документе.
Кроме того, проектом предлагается усилить наказание в виде принудительных работ и лишения свободы на срок до четырех лет взамен предусмотренного трехлетнего срока за незаконные добычу, хранение и продажу особо ценных диких животных.
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Предлагается также увеличить с четырех до пяти лет лишения свободы наказание за незаконный оборот особо ценных животных с использованием СМИ и интернета. Правительство также предлагает увеличить с пяти до шести лет лишения свободы наказание за незаконную добычу краснокнижных животных с использованием служебных полномочий.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что в случае принятия проекта от наказания не смогут уйти не только браконьеры, но и их пособники, так как вводится отдельная ответственность для тех, кто пользуется своим служебным положением, не являясь при этом должностным лицом. "Это работники заповедников и заказников, для которых ранее уголовной ответственности не было", - пояснил Володин.
"Эти изменения УК РФ позволят более эффективно расследовать преступления, когда ради наживы или развлечения уничтожают редчайших животных, находящихся на грани исчезновения - например, снежного барса или амурского тигра. Законопроект позволит защитить и сохранить уникальную фауну нашей страны", - подчеркнул Володин.
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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