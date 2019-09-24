В Кремле не стали комментировать заявление главы ЦИК о выборах в Петербурге

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания главы ЦИК Эллы Памфиловой о "муниципально-электоральном бандитизме" на выборах в Санкт-Петербурге.
Ранее Памфилова заявляла, что кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК вмешательства на всех этапах. По ее словам, Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях. По ее словам, специалисты Центризбиркома, включая членов ЦИК, "почти все время там находились, пытаясь остановить муниципально-электоральный бандитизм".
"Я не могу никак в данном случае комментировать, потому что я не знаю, на чем зиждятся такие суждения Памфиловой. Я, честно говоря, не имею информации о каком-то опротестовании итогов выборов, массовом или не массовом, которое хоть как-то может влиять на итоги этих выборов, мне не известно об этом. Поэтому я просто не обладаю той информацией, которой обладает ЦИК", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания Памфиловой о выборах в Петербурге.
По его словам, после выборов президент РФ Владимир Путин и глава ЦИК не проводили встречу.