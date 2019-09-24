В Кремле не стали комментировать заявление главы ЦИК о выборах в Петербурге

"Я не могу никак в данном случае комментировать, потому что я не знаю, на чем зиждятся такие суждения Памфиловой. Я, честно говоря, не имею информации о каком-то опротестовании итогов выборов, массовом или не массовом, которое хоть как-то может влиять на итоги этих выборов, мне не известно об этом. Поэтому я просто не обладаю той информацией, которой обладает ЦИК", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания Памфиловой о выборах в Петербурге.