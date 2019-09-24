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РИА Новости

Европейский суд снял с Януковича санкции, заявил пресс-секретарь его сына

12:58 24.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОтстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович выступает на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 28 февраля 2014
Отстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович выступает на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 28 февраля 2014
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Европейский суд во вторник принял решение об отмене санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, утверждает пресс-секретарь его сына Юрий Кирасир.
"Решение Европейского суда от 24 сентября об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Федоровича Януковича за 2018-2019 годы является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации Виктора Федоровича Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как на Украине так в Европейском Союзе", - написал Кирасир во вторник на своей странице в Facebook.
Кирасир не уточнил, какой именно Европейский суд принял решение отменить санкции.
Он также сообщил, что адвокаты Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, "кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости".
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Ранее Совет ЕС принял решение о продлении санкций в отношении Януковича и его окружения. Режим ограничительных мер действует с 5 марта 2014 года и с тех пор ежегодно продлевается. В решении сообщалось, что Совет ЕС "продлил до 6 марта 2020 года меры по заморозке активов в отношении 12 лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, повлекшее ущерб для украинских государственных фондов".
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Европейский судВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
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