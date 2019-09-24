Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал судебные процессы о применении насилия против представителей власти на несанкционированных акциях в Москве.

В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.

"Там был парень, который бросил стаканчик. Но вы поймите, что в Америке его застрелили бы <…> без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду. Ну неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии, неважно. <…> Нельзя, это закон", — сказал Песков, видеозапись беседы со студентами опубликована во "ВКонтакте" .

Он пояснил, что в США, согласно закону, за брошенные стаканчик или газету полицейский может применить оружие против нарушителя.

Пескову также задали вопрос, закладывают ли в Кремле разницу в понятия "массовые беспорядки" и "несанкционированные акции", на что он заметил: "В данном случае констатировать мы можем одно, что это были несогласованные акции в нарушение закона — вот это однозначный факт, все остальное уже — это тема для судебных решений и разбирательств".

Дело о массовых беспорядках в Москве

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

По уголовным делам проходили: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.

Впоследствии СК снял обвинения с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева.

Московские суды уже вынесли приговоры шестерым участникам несанкционированных акций.

Так, Коваленко получил 3,5 года колонии за то, что толкнул полицейского и бросил в сторону сотрудников правоохранительных органов мусорный бак.

Подкопаева осудили за то, что он распылил газ из баллончика в лица полицейских. Его приговорили к трем годам колонии.

Два года колонии получил Беглец за то, что схватил за запястье прапорщика полиции и одернул в сторону.

Кирилла Жукова, который ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, "от чего правоохранитель испытал физическую боль", осудили на три года колонии.

Котова приговорили к четырем годам за неоднократное нарушение порядка проведения митингов.

Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа. Впоследствии его освободили из-под стражи до рассмотрения апелляции.

Дело Губайдулина суд отправил на доследование, его также выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Кроме того, блогер Владислав Синица получил пять лет колонии по обвинению в экстремизме — один из его постов в твиттере следствие трактовало как призыв убивать детей силовиков.